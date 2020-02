Les États-Unis déposent de nouvelles accusations contre Huawei

Une politique interne mise en place par Huawei en 2013 aurait encouragé ses employés à « voler des informations confidentielles provenant de concurrents ».

Les nouvelles accusations s'ajoutent à celle qui visait déjà Huawei, sa directrice financière Meng Wanzhou ainsi que quatre filiales, soit un chef de fraude dans le but de contourner les sanctions contre l'Iran.

Le procureur fédéral de Brooklyn, Richard Donoghue, fait état, en outre, de nouvelles allégations concernant des activités menées par Huawei dans des pays faisant l'objet de sanctions américaines, comme l'Iran et la Corée du Nord, et des efforts de l'entreprise pour les dissimuler. Des documents internes de Huawei feraient référence à ces pays par des codes, par exemple A2 pour l'Iran et A9 pour la Corée du Nord.

Le département de la Justice allègue aussi que des employés de Huawei ont menti en niant que Skycom ait été une filiale du géant chinois, alors qu'elle en était en réalité une « filiale non officielle ». Skycom aurait notamment fourni de l'aide au régime iranien pour des activités de surveillance, notamment durant les manifestations à Téhéran en 2009, allègue le gouvernement américain.

La directrice financière Meng Wanzhou est accusée d'avoir menti, en 2013, à la banque HSBC, l'une des institutions faisant affaire avec Huawei, en prétendant que le géant des télécommunications et Skycom étaient deux entreprises distinctes.

Mme Meng, en liberté surveillée dans sa résidence de Vancouver, fait l'objet d'une demande d'extradition américaine. Elle a été arrêtée par la GRC en décembre 2018.

Dans un document rendu public le 10 janvier dernier, le procureur général du Canada affirme que le crime de fraude dans le but de contourner les sanctions contre l'Iran constituait aussi une infraction au Canada au moment où il a été commis. Cela ouvre la porte à son extradition, selon le ministère de la Justice.

Plus de détails à venir.