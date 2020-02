Huit chansons d’amour acadiennes à écouter à la Saint-Valentin

Évangéline de Marie-Jo Thério

L'histoire d’amour acadienne d’Évangéline et de Gabriel est l'une des plus grandes et des plus belles de toutes. Ils se sont perdus, se sont retrouvés pour ensuite se perdre à tout jamais. Malgré la distance et la tragédie, leur amour l’un pour l’autre était plus fort que tout.

Espionne russe de Joseph Edgar

L'auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar est originaire de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Il y a plus de 5,7 millions de raisons d’écouter cette chanson aujourd’hui. C’est le nombre de visionnements attribués vidéoclip, ce qui en fait l’un des clips acadiens les plus populaires sur YouTube.

Hélène de Roch Voisine

Le chanteur Roch Voisine repartira en tournée en 2020 (archives). Photo : Roch Voisine/Facebook

Si vous êtes une femme et que vous avez connu les années 90, vous avez probablement souhaitez ces deux choses : avoir Hélène comme prénom et... vous faire chanter la pomme par Roch Voisine.

Deux sandwiches de Les Hay Babies

Le trio Les Hay Babies est composé des artistes Julie Aubé, Katrine Noël et Vivianne Roy (archives). Photo : Étienne Barry

Qu'a-t-il de plus romantique en Acadie qu'une promenades sur les dunes de Bouctouche pour embrasser celle ou celui qu’on aime? J'irai jusqu'aux Dunes de Bouctouche, pour te donner un bec sur la bouche.

Fleur Fanée de Pierre Guitard

Pierre Guitard se sent privilégié de pouvoir partager sa musique partout à travers le pays. Photo : crédit photo : Jerome Luc Paulin

Certes, une fleur fanée ne représente peut-être pas l’amour parfait, mais quand Pierre Guitard chante Et malgré toutes mes bassesses, si tu veux m’apprendre à aimer, je serai l’élève et toi la maîtresse, j’empêcherai ta fleur de faner , ce sont des frissons garantis!

Y’en aura de Caroline Savoie

L'artiste acadienne Caroline Savoie séduit par son timbre de voix chaud et puissant (archives). Photo : Gracieuseté Caroline Savoie

Difficile de ne pas être touché par les paroles de ce vibrant plaidoyer pour un amour authentique. Y'en aura des plus belles, des plus belles que moi, juste comme des modèles, minces comme des ficelles, mais y'en aura pas une qui t'aimera plus que moi.

Je t’aime de 1755

R. Gauvin, R. Dupuis, D. Boudreau, K. Saulnier et P. Robichaud du groupe 1755 (archives). Photo : Radio-Canada / André Maillet

Cette chanson est la preuve qu’une ballade peut être aussi une chanson de party.

J’t’écris une chanson d’amour de Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc s'accorde une année sabbatique en 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Le titre parle de lui-même. Et avouez que cette chanson est bien plus plaisante à écouter à la Saint-Valentin que Ma vie c’est d’la marde!