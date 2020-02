La province et ses enseignants invités à faire des concessions pour mieux négocier

Un conseil de conciliation visant à rapprocher la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) et la province d’une nouvelle convention collective recommande notamment aux deux parties d’opter pour une entente de trois ans qui permettrait aux enseignants de bénéficier d’une hausse de salaire de 1 % la première année et de 2 % pour les deux années suivantes.

Dans son rapport non contraignant publié jeudi matin, le conseil de conciliation propose ainsi à la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan et à la province de faire des concessions au sujet des hausses salariales.

Les enseignants demandaient initialement au gouvernement une augmentation de salaire de 2 % pour la première année et une autre de 3 % pour les deux années suivantes.

Pour sa part, la province souhaitait verser aux enseignants qui travaillent à temps plein durant l’année scolaire une somme de 1500 $ et s’engageait à offrir une hausse salariale de 2 % au cours des deux dernières années d’un contrat de trois ans.

Nombre d’élèves par classe : un dossier chaud

Le conseil de conciliation note également que la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan et la province ont des opinions diamétralement opposées quant au nombre d'élèves par classe. Il recommande donc aux deux parties d'en discuter de bonne foi lors de rencontres de consultation tenues au cours du mois prochain.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, a affirmé à plusieurs reprises tout au long du conflit qu’il n’avait pas l’intention d’aborder la question dans le cadre des négociations avec les enseignants, mais qu’il admettait que le nombre d’élèves par classe représentait un défi dans la province.

Or, la Fédération souhaitait aborder cette question à la table des négociations, affirmant à maintes reprises qu’il était important de réduire le nombre d’élèves par classe le plus rapidement possible.

Nous reconnaissons que la question du nombre d’élèves par classe doit être traitée en collaboration avec la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan et le rapport [du conseil de conciliation] le reflète. [...] Nous sommes encouragés par les recommandations du conseil , explique Gordon Wyant.

Cette semaine, les enseignants ont été appelés à se prononcer afin de déterminer s’ils souhaitaient confier à leur comité de négociation le pouvoir d’entreprendre des moyens de pression.

Les discussions entre la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan et le comité de négociation du gouvernement sont dans une impasse depuis neuf mois.

Un processus de conciliation a été mis sur pied en novembre afin de rapprocher les deux parties.

Avec les informations de Sophie Chevance et de Bryan Eneas