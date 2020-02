Création de 196 places en services de garde subventionnés en Outaouais

Neuf garderies de la région se partageront ces places de garderie. La plus grande part du gâteau ira à la garderie éducative Les trésors de Mymi inc., au CPECentre de la petite enfance Les Petits Fripons et au CPECentre de la petite enfance La Grande Envolée qui accueilleront 161 places.

Aujourd’hui, je suis donc très heureux d’annoncer l’attribution de toutes ces places. Ces nouvelles places contribuent à favoriser la conciliation travail-famille et ainsi à offrir plus de flexibilité aux parents de la région de l’Outaouais. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais

.

À l’échelle du Québec, c’est de près de 2700 places en services de garde subventionnés qui sont créés et qui devraient surtout bénéficier aux parents qui sont aux études.

La plupart des régions de la province bénéficieront de ces places.

Cette nouvelle fait suite à un appel de projets lancé en mars 2019, dans le cadre du budget provincial et annoncé le mois précédent.

Les 2700 nouvelles places — un peu plus que les 2500 promises — impliquent des subventions récurrentes qui devraient totaliser autour de 35,4 millions de dollars par année.

Un investissement supplémentaire de 26,5 millions de dollars doit permettre de développer les infrastructures des centres de la petite enfance.

La part du lion, soit près de 2200 places créées dans le cadre de 50 projets différents, ira aux parents étudiants. Un peu plus de 1500 places seront créées en centres de la petite enfance et 670 en garderies subventionnées. Les 50 projets devront être réalisés dans les deux ans suivant le feu vert du ministre de la Famille.

Près de 500 autres places iront à 78 projets qui ont été retenus pour l’optimisation du réseau des services de garde.

Québec a réduit du quart la participation financière habituellement réclamée des CPECentre de la petite enfance dans le cadre du programme de financement des infrastructures et l'a même éliminé pour les projets visant les secteurs où les besoins étaient les plus criants.

Avant d'être retenus, les différents projets avaient été analysés par des comités consultatifs qui les ont ensuite recommandés au ministre.

Plus de détails à venir