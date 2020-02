Une artiste métisse transforme un autobus scolaire en salle de musique et galerie mobile

Robyn Adams, une artiste métisse de Winnipeg, a transformé un autobus scolaire en salle de spectacle afin d’offrir une nouvelle scène à ses consoeurs autochtones et noires.

Selon Robyn Adams, ces artistes sont sous-représentées sur les scènes manitobaines.

Mme Adams explique que son but premier était de créer un environnement sûr pour ces artistes.

Pour y parvenir, elle a dû retirer les sièges du véhicule et installer un système de sonorisation et un studio d’enregistrement.

Les premières prestations dans l’autobus ont eu lieu l’automne dernier dans le quartier North End de Winnipeg, durant la Nuit blanche.

Robyn Adams raconte que le public était très réceptif.

En une soirée, plus de 400 personnes ont visité la salle de spectacle de l’autobus et ont eu droit à une exposition d’art, de musique, de percussions et de danse traditionnelle au cerceau.

Festival du Voyageur 2020

Dans quelques heures, l’autobus scolaire sera ouvert au public du Festival du Voyageur pendant la journée. Pendant la soirée, il mettra en vedette des arts axés sur des langues autochtones.

L’autobus scolaire de Robyn Adams dans le parc du Festival du Voyageur. Photo : Fournie par / Robyn Adams

Selon Robyn Adams, la réconciliation passe indéniablement par la promotion de l’art autochtone.

Elle souligne qu’il est important de créer des occasions de promouvoir les voix autochtones.

Le Festival débutera vendredi et se poursuivra jusqu’au 23 février.