Controverse aux élections de l’association étudiante de l’Université Laurentienne

Le candidat à la présidence Darius Garneau, qui a devancé M. Chappell de 103 voix au scrutin, estime avoir subi un traitement injuste .

Comme les deux autres exclus, il a été disqualifié pour avoir contrevenu plus de quatre fois aux règles de campagne sur les réseaux sociaux. Autrement dit, le comité d’élection l’accuse de ne pas avoir fait valider chacune de ses publications en amont.

M. Garneau a contesté la décision, soulignant avoir soumis au comité d’élection la teneur générale de ses messages au préalable.

Dans un courriel adressé au comité, obtenu par Radio-Canada, le candidat écrit quelques slogans, tels que donnez-moi l’opportunité de faire une différence et allez voter .

Une photo n’ayant pas été approuvé au préalable par le comité d’élection, selon le document d’appel de Darius Garneau et dont Radio-Canada a obtenu une copie.

L’appel a été refusé.

Le candidat estime que le comité ayant évalué sa demande était biaisé, puisqu’il était constitué de gens ayant un lien avec l’ancien comité exécutif.

Le comité administratif a entériné les résultats du scrutin mercredi soir.

Plus d’une trentaine d’étudiants ont fait connaître leur mécontentement en manifestant sur place.

Jack Ainsworth, qui suit un cursus en éducation et en biochimie à l’Université Laurentienne, estime que sa voix n’a pas été entendue.

L’étudiant juge que les candidats disqualifiés ont été victimes de l’interprétation de règles floues, et affirme que les protestataires n’ont pas dit leur dernier mot.

On cherche à infirmer la décision, ou à avoir une ré-élection , dit-il.

Selon Justin Pappano, président du conseil administratif de l’ AGÉAssociation Générale des Étudiants de l’Université Laurentienne , les règlements de l’élection étaient clairs pour tous les candidats dès le début de la course.

Il ajoute que le comité d’élection a averti les contrevenants à chacune de leurs infractions.

On ne peut pas choisir quand et à qui on applique les règles.

Justin Pappano, président du conseil administratif de l’AGÉ