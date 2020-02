Cloutier-du Rivage : une médecin démise de ses fonctions pour avoir partagé ses inquiétudes

La Dre Janique Dion était jusqu’à récemment chef adjointe de l’urgence de Shawinigan et elle pratiquait dans l’ancienne urgence de Cloutier-du Rivage, transformée depuis en centre de proximité.

En octobre dernier, le chef du département de médecine d’urgence au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Dr Olivier Roy, rappelait à la Dre Janique Roy son devoir de loyauté, dans un courriel, dont Radio-Canada avait obtenu copie. Elle a depuis été déclassée de ses fonctions, mais travaille toujours à la clinique et à l’urgence.

Sa rétrogradation de cadre à simple médecin refait surface, aujourd’hui, à l’Assemblée nationale. Le député libéral et porte-parole de l’opposition en matière de santé, André Fortin, a questionné la ministre Danielle McCann en chambre, jeudi matin, à ce sujet.

Sur le même sujet : Des médecins dénoncent la fermeture de l’urgence au Centre Cloutier-du Rivage

En guise de remerciements pour avoir dénoncé, pour avoir parlé pour ses patients à elle, tout ce que Dre Dion avait reçu, c’est une lettre du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux bourrée de menaces , a décrié le député de Pontiac, lors de la période de questions à Québec.

La ministre la Santé Danielle McCann et le député de Pontiac André Fortin à l’Assemblée nationale (archives). Photo : Montage photo

Ce dernier a dénoncé la loi du silence [...] que cautionne la ministre de la Santé . Il a également réclamé que celle qu’il qualifie de lanceuse d’alerte puisse réintégrer ses fonctions.

La ministre avait deux choix : elle pouvait faire comme son collègue de l’Agriculture et dire que c’est elle-même qui avait congédié la Dre Dion, la lanceuse d’alerte, ou elle pouvait faire [...] comme si elle ne savait pas. André Fortin, député de Pontiac

La ministre McCann s’est contentée de dire qu’elle prendrait connaissance du dossier, avant de réitérer la position du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , émise à l’automne, à l’effet que les gestionnaires d’établissements ont un devoir de réserve .

Un fiasco du début à la fin , dit Fortin

Le député André Fortin a aussi qualifié de fiasco du début à la fin la transformation de l’urgence du secteur Cap-de-la-Madeleine. La nouvelle clinique que la ministre nous a promise, nous a vanté, pour justifier la fermeture de l’urgence, ne marche pas , a-t-il lancé.

Je n’ai pas du tout la même information que le député de Pontiac , a répondu Danielle McCann. Elle s’est appuyée sur un sondage interne réalisé auprès de la clientèle qui fréquente l’établissement pour vanter les bons résultats depuis l’ouverture de la nouvelle clinique.

Il y a eu une transformation, parce qu’on manquait de médecins dans la région et on a des infirmières praticiennes spécialisées (IPS), des infirmières, une équipe multidisciplinaire, qui maintenant voient aux besoins de la population , a ajouté la ministre McCann.

Avec la collaboration de Sarah Désilets-Rousseau