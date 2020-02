Des organismes de charité deviennent créatifs pour éviter le gaspillage vestimentaire

Dans un contexte où la pollution liée au gaspillage vestimentaire devient de plus en plus préoccupante, des organismes de charité de Winnipeg s’organisent pour s’assurer que tout textile encore utilisable ne soit pas jeté à la poubelle.

Dans le quartier North Kildonan, par exemple, la friperie du Comité central mennonite du Canada recycle les pièces de vêtements qui n’ont pas pu être vendus dans leurs autres magasins d’occasion de la ville.

Ces vêtements sont retouchés, blanchis et pressés avant d’être revendus à 3,72 $ le kilogramme.

La directrice du magasin, Robin Searle, explique que certains vêtements sont complètement transformés en sacs recyclables, en fil pour tapis et bien d’autres.

Elle indique que le travail est fait par des bénévoles dévoués qui comprennent les enjeux du gaspillage.

Le but est toujours d’éviter que ces vêtements terminent dans les décharges, dit-elle. Nous les préférons dans les mains des personnes qui en ont besoin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon Robin Searle, les vêtements recyclés sont nettoyés par des bénévoles. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak/CBC

Chaque semaine, le centre de réception du Comité central mennonite du Canada à Winnipeg voit arriver des camions pleins de vêtements.

Cet effort de recyclage de vêtement d’occasion est également fait par l’organisme Diabète Canada.

L’organisme travaille d’ailleurs avec l’Université York de Toronto sur une étude pancanadienne sur les solutions au gaspillage vestimentaire.

Selon l'un des chercheurs du projet, Simon Langer, 85 % de vieux vêtements sont tout simplement jetés à la poubelle.

M. Langer, qui est également le gestionnaire national de gouvernance et des partenariats stratégiques de Diabète Canada, a travaillé avec la Ville de Winnipeg pour installer plus de 120 bacs pour les dons de vêtements dans les arénas, les centres communautaires et d’autres lieux publics.

Grâce à cette stratégie, il soutient que l’organisme recycle plus de 250 000 tonnes de textiles.

Ces bacs sont [à Winnipeg] depuis 2018 et nous sommes très fiers , dit-il.

Selon lui, les personnes qui déposent leurs vieux vêtements dans les bacs de recyclage sont en partie motivées par les œuvres que l’organisme entreprend avec les retombées économiques générées par les collectes.

Diabète Canada recueille plus de 8,7 millions de dollars chaque année grâce à des dons de vêtements, dit-il.

Des doutes

La coordonnatrice régionale de Fashion revolution, un organisme qui milite pour une industrie vestimentaire durable, Elise Epp, soutient que donner des vêtements usagés aux organismes de charités comme Diabète Canada et le Comité central mennonite du Canada ne garantit pas qu’ils ne termineront pas dans les décharges.

Selon elle, la grande partie de ces vêtements usagés recyclés sont envoyés dans des pays africains où ils sont jetés à la poubelle.

Mme Epp affirme que la véritable cause du gaspillage vestimentaire est le prix des vêtements qui est de plus en plus bas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chaque semaine, le centre de réception du Comité central mennonite du Canada à Winnipeg voit arriver des camions pleins de vêtements. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak/CBC

Cet avis est réfuté par le Comité central mennonite du Canada, qui soutient que presque tout ce qu’ils reçoivent est vendu au magasin.

L’argent amassé va aux projets du Comité pour aider les personnes dans le besoin, à Winnipeg et à l’étranger.

Avec des informations de Emily Brass