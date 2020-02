Oscars : Rose McGowan critique le militantisme féministe de Natalie Portman

L’actrice américaine Rose McGowan, l’une des premières à avoir dénoncé Harvey Weinstein, n'a pas du tout été impressionnée par la prise de position féministe de Natalie Portman lors de la cérémonie des Oscars dimanche soir et a vertement critiqué le féminisme mou de la comédienne. Des critiques que la principale intéressée n'a pas démenties.

La comédienne Rose McGowan lors d'une conférence de presse, après l'arrivée de Harvey Weinstein au tribunal à New York le 6 janvier 2020. Photo : afp via getty images / TIMOTHY A. CLARY

Sur le tapis rouge, Natalie Portman était revêtue d’une cape noire sur laquelle elle avait fait inscrire les noms de plusieurs réalisatrices qui avaient selon elle été injustement écartées de la sélection 2020. Une action que n'a pas appréciée Rose McGowan. « Je trouve que le type de militantisme de Portman est profondément offensant pour les personnes qui font réellement le travail. Je ne suis pas amère en écrivant ceci, je suis dégoutée », écrit-elle.

D’ailleurs, l’Académie des Oscars avait été critiquée puisqu’aucune femme ne figurait dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Brodés en lettres dorées, se trouvaient les noms de Lorene Scafaria (Queens), Lulu Wang (L’adieu), Greta Gerwig (Les filles du Docteur March), Mati Diop (Atlantique), Melina Matsoukas (Queen & Slim) et Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu).

Sur le tapis rouge des Oscars, le 9 février 2020, Natalie Portman porte une cape avec les noms de réalisatrices qui auraient dû être finalistes dans la catégorie meilleure réalisation, selon elle. Photo : afp via getty images / Robyn Beck

Je voulais souligner de manière subtile les femmes qui n’ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année , avait justifié Natalie Portman.

Pas du courage

De son côté, Rose McGowan n’a pas choisi la subtilité dans le message publié sur sa page Facebook pour fustiger ce genre de protestation célébrée par les grands médias pour son courage.

Courageux? Non, tant s’en faut. Plutôt une actrice qui joue la comédie et se fait passer pour quelqu’un d’engagé. Comme tant d’autres , poursuit Rose McGowan, qui juge insultant pour tous ceux d’entre nous qui agissent vraiment le genre de militantisme de Portman .

Et elle interpelle directement sa collègue : Natalie, tu as travaillé avec deux réalisatrices au cours de ta très longue carrière, l’une d’entre elles, c’était toi. Tu as une société de production qui a employé précisément une réalisatrice, toi .

Rose McGowan exhorte ensuite Natalie Portman et les autres actrices de l’élite à changer le monde au lieu de faire semblant d’être du côté des autres femmes.

Natalie Portman répond

Natalie Portman, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 2011 pour son rôle dans Le cygne noir, a répondu par voie de communiqué en reconnaissant qu’elle ne méritait pas d’être qualifiée de courageuse, un terme qu’elle préfère réserver aux victimes qui ont récemment témoigné à New York au procès d’Harvey Weinstein.