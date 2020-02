Guy Nantel se lance dans la course à la direction du PQ

J’ai eu une longue période de réflexion. Ça se comprend : quand on embarque dans ce type d’entreprise là, évidemment, il faut d’abord être certain qu’on fait le bon choix et aussi qu’on le fait pour les bonnes raisons , a-t-il déclaré.

Je mets en veilleuse une carrière artistique qui me comble au plus haut point et qui, évidemment, fonctionne très bien aussi , a-t-il ajouté. J’accepte aussi de moins voir ma famille pendant une certaine période.

La raison pour laquelle j’ai décidé d’embarquer dans cette aventure-là. Je pense que le Parti québécois a besoin d’être restructuré, a besoin d’être assumé, a besoin, certainement, d’être décomplexé et a besoin d’être uni également. Guy Nantel, candidat à la direction du Parti québécois

C’est en fait le mouvement souverainiste au grand complet qui a besoin d’être réunifié, a estimé M. Nantel.

Le nom du prochain chef du Parti québécois sera désigné le 19 juin prochain, sous la présidence de l’ancienne députée Agnès Maltais.

Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia, dirige la formation sur une base intérimaire depuis la démission de Jean-François Lisée après sa défaite électorale d’octobre 2018.

Plus de détails à venir