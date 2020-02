Blocage à Listuguj : pourparlers entourant un convoi de pales d'éoliennes

Le maire de New Richmond et président de la Société du chemin de fer en Gaspésie, Éric Dubé, espère qu'un convoi de 72 wagons transportant 48 pales d'éolienne pourra se rendre jusqu'à Matapédia samedi.

On amorce des discussions, on essaie de voir si on peut faire passer notre convoi, vu qu'on sait que c'est un dossier en lien avec l'environnement , explique-t-il.

On parle d'un pipeline à l'autre bout, et nous on essaie de voir si le fait que ce sont des pales d'éolienne, de l'énergie verte, renouvelable, si on pourrait avoir une autorisation spéciale. Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer en Gaspésie

On est vraiment au début des pourparlers , précise M. Dubé, ajoutant qu'il est trop tôt pour dire si les manifestants semblent ouverts à l'idée.

Un blocage qui divise

Le groupe Environnement Vert Plus a exprimé jeudi son appui à la manifestation des Micmacs de Listuguj et interpelle les élus de la région afin qu'ils fassent pression sur Ottawa pour bloquer le projet du gazoduc Coastal GasLink.

Les manifestations et les blocages efficaces ont toujours des conséquences financières, sans quoi les gouvernements ne les prennent pas au sérieux , souligne par communiqué le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron.

Le blocage ferroviaire de Listuguj, et les retards de livraison qu’il entraîne, ne font pas exception à la règle , ajoute-t-il.

Le chemin de fer est bloqué pour une quatrième journée à Listuguj. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

De son côté, le député de Bonaventure Sylvain Roy, dénonce fortement le blocage du chemin de fer.

Il rappelle que les Micmacs de Listuguj profitent des retombées économiques des parcs éoliens.

Ils prennent en otage l'industrie des pales d'éolienne, qui est un secteur d'activité extrêmement important chez nous et qui leur a servi justement à s'enrichir collectivement. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Il doit y avoir une bidirectionnalité dans la solidarité, c'est pas juste d'un bord que ça doit se faire et moi je le dénonce , martèle le député.

Quatrième jour de manifestation

Jeudi matin, trois manifestants étaient sur place après avoir passé la nuit dans leur véhicule.

On est ici pour nos familles, vos familles, l'environnement, les animaux, la forêt et toute notre nature , a expliqué Austin Caplin, un manifestant de 24 ans.

Ce n'est pas une cause pour l'argent, c'est une cause pour l'environnement. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Austin Caplin, manifestant

Mercredi, les manifestants Micmacs ont reçu la visite de M. Dubé et de la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé, Nadia Minassian.

Avec les informations d'Isabelle Larose