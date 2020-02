Trains bloqués : Ottawa propose une rencontre aux manifestants

La manifestation qui dure depuis huit jours bloque le trafic ferroviaire de passagers et de marchandises dans le Sud de l'Ontario.

M. Miller a envoyé le courriel juste après minuit jeudi à trois personnes, dont Kanenhariyo, dont le nom anglais est Seth LeFort, le chef des Mohawks de la baie de Quinte, Donald Maracle et la cheffe régionale ontarienne de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald.

Ma demande, que je vous prie de bien vouloir prendre en considération, est de mettre fin à la protestation et à la barricade des voies ferrées dès que possible. Comme vous le savez, il s'agit d'une situation très instable et la sécurité de toutes les personnes impliquées est de la plus haute importance pour moi.

Marc Miller, dans son courriel adressé aux Mohawks de Tyendinaga