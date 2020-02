Maliciels : les PC plus sécuritaires que les Mac, selon un nouveau rapport 

Le rapport publié cette semaine s’intéresse à la prévalence des maliciels à travers différents systèmes d’exploitation, notamment Windows (PC) et iOS (Mac). Pour la première fois, on arrive à la conclusion que les Mac sont plus vulnérables que les PC.

Malwarebytes a mesuré le nombre moyen de menaces de sécurité détectées par appareil en une année. En 2018, les Mac faisaient face en moyenne à 4,8 menaces par appareil, mais ce chiffre a bondi en 2019 pour atteindre 11 menaces par appareil. En comparaison, pour la même période, les PC ont fait face à une moyenne de 5,8 menaces par appareil.

Selon Malwarebytes, les menaces de sécurité envers les Mac proviendraient principalement des logiciels publicitaires (adware), qui dirigent des publicités ciblées vers l'ordinateur, ainsi que des logiciels qui prétendent « nettoyer » votre ordinateur, comme MacKeeper ou MacBooster.

Apple a longtemps utilisé la supériorité du Mac en matière de sécurité comme un argument de vente, la plaçant même au coeur d’une publicité qui a marqué les esprits, mais l’entreprise semble maintenant rattrapée par sa propre popularité.

En effet, selon le site Mashable, Windows a été historiquement plus vulnérable, notamment parce qu’il attirait plus d’utilisateurs et utilisatrices. Les personnes mal intentionnées auraient donc concentré leurs efforts sur ce système d’exploitation.

Avec les années, les produits Apple seraient devenus assez populaires pour attirer l’attention des pirates informatiques et ainsi augmenter la prévalence des maliciels sur iOS, à un point tel que le mythe du Mac invincible semble maintenant être chose du passé.