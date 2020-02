Gestes d’éclat des enseignants pour dénoncer le gouvernement Legault

Celui-ci concrétise notamment la réforme des commissions scolaires.

Une banderole est accrochée près de la polyvalente Jonquière. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Les grandes affiches ont fait leur apparition au cours de la nuit de mercredi à jeudi à Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien. On peut y voir une caricature du premier ministre François Legault et du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Elle est aussi publiée dans plusieurs journaux à l’initiative de la Centrale des syndicats du Québec et de la Fédération des syndicats de l’enseignement.

En plus du projet de loi 40, les contestataires déplorent les demandes patronales déposées par le gouvernement dans le cadre des négociations des enseignants.