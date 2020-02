En Australie, les feux qui n’ont rien changé

C’est que les dernières semaines – on le voit à ses petits yeux – ont été très occupées.

- 50 % de notre île a brûlé, dit-il.

- Est-ce que c’est le plus gros feu que vous avez connu?

- Ah oui, sans aucun doute.

Le doute, selon lui, se situe plutôt ailleurs, dans tout ce qui entoure les changements climatiques.

L’année 2019 a beau avoir été la plus chaude en Australie, avec une saison des feux bien plus longue et plus dévastatrice que d’habitude, le maire ne voit pas de lien de cause à effet entre les deux : « Vous faites le lien. Pas moi. »

Un terrain dévasté de l'île Kangourou, au début février 2020, quelques semaines après les feux Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Pour lui, les brasiers sont cycliques : des scènes d’horreur qui reviennent de temps à autre dans son coin de pays. « Cette île brûle depuis des milliers d’années. On a des années plus sèches, d’autres plus froides. [...] Tous les 10 ans, on a eu un très gros feu ici. »

- D’accord, mais 2019 a quand même été l’année la plus chaude, non?

- Oui, ils disent ça. Moi, je ne l’ai pas ressenti.

Michael Pengilly a même insulté Barack Obama sur Twitter, quand l’ancien président américain a décrit les feux australiens comme « l’exemple des conséquences des changements climatiques ».

« Pathétique », a-t-il commenté en ligne. « Mon respect pour vous vient de s’envoler. »

Son climatoscepticisme rappelle celui du premier ministre australien, Scott Morrison.

« Le problème, ce n’est pas les changements climatiques »

Noel Chambers, un résident de l’île, croit que le premier ministre australien n’a pas mal agi, en se rendant à Hawaï même si l’Australie brûlait. « Il ne pouvait pas savoir. » Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Sur l’île Kangourou, bien des résidents cautionnent les propos de leur maire. À commencer par Noel Chambers, un camionneur retraité que nous croisons juste en face de l’hôtel de ville. Il est sorti pour sa promenade matinale avec sa femme.

Lui n’a rien perdu, mais son voisin, oui. 700 moutons.

« Le problème, dit-il, ce n’est pas les changements climatiques, mais la façon dont on entretient la forêt, les broussailles. »

Il prend une petite pause, réajuste son appareil auditif et ajoute : « On ne permet pas aux fermiers de faire des feux préventifs sur leur terrain [...], et on laisse les arbres pousser trop près des maisons. »

Normal, donc, que les braises se propagent très facilement, dit-il.

Début janvier, Shane Leigh est allé aider d’autres résidents de l’île à combattre les flammes, ne pensant jamais que les flammes atteindraient sa ferme. Quand il est revenu, il ne restait plus rien. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

À l’autre bout de l’île, Shane Leahy, un autre fermier, hésite lui aussi à blâmer le « réchauffement planétaire » pour l’enfer qu’il a vécu.

Tous ses tracteurs ont été calcinés par les flammes. Sa maison n’est plus qu’un tas de décombres. Les grands eucalyptus qui dominaient son terrain doivent être coupés les uns après les autres.

Et comme si ce n’était pas assez, pendant que sa ferme brûlait, il était au front comme pompier volontaire pour aider d’autres résidents à des dizaines de kilomètres de chez lui.

Quand dame nature décide de se déchaîner, il n’y a rien d’autre qu’on puisse faire. Il n’y a personne d’autre à blâmer qu’elle. Shane Leigh, fermier sur l’île Kangourou

Shane ne blâme ni les décideurs politiques ni les entreprises énergétiques. D’ailleurs, il n’en a que faire des politiciens et des journalistes qui s’alarment des changements climatiques à la télévision.

Une partie du terrain de Shane Leahy, dévasté par les flammes Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

C’est comme si toutes les heures qu’il avait passées dans son habit de pompier volontaire l’avaient rendu fataliste, au fond.

« On habite en Australie. Il fait chaud. Les étés sont chauds. Si vous ne pouvez pas faire face à ça, allez vivre ailleurs. »

Une volonté de changement?

À l’échelle du pays, il y a quand même des signes que les feux des derniers mois ont changé la façon d’aborder la question climatique.

L’environnement serait maintenant l’enjeu qui préoccupe le plus les Australiens, selon une étude d’IPSOS (en décembre, c’était le coût de la vie).

Le taux d’approbation du premier ministre Scott Morrison – un climatosceptique – est passé de 45 % à 37 % en quelques semaines à peine, selon un sondage publié par The Australian.

Et sur l’île Kangourou, nous avons rencontré plusieurs résidents qui souhaitent davantage d’action environnementale de la part de leur gouvernement.

« On préfère ne pas parler de Scott Morrison, ça va juste nous mettre en colère », racontent Charisse et Geoff Sanders, deux retraités qui possèdent une maison sur l’île.

Mais ces résidents étaient préoccupés par la question climatique bien avant les feux dévastateurs des derniers mois.

Charisse et Geoff Sanders n’allumaient pas leur télévision pendant les feux pour ne pas effrayer leurs petits-enfants qui restaient chez eux. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Pour le maire Michael Pengilly, en tout cas, il faudra bien plus qu’une île à moitié brûlée pour qu’il embrasse la cause de Greta Thunberg.

Après lui avoir posé cinq-six questions sur les changements climatiques, on sent l’irritabilité monter. Le silence s’installe dans son bureau. Le maire cherche ses mots quelques secondes, puis il ajoute, en me regardant droit dans les yeux :

« Je ne connais pas bien le Canada, ce qui se passe là-bas. Alors, je ne m’attends pas à ce vous compreniez ce qui se passe ici. »

« En tout respect. »