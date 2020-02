A220 : « dans les circonstances, c’est un scénario idéal », croit le syndicat

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale accueille positivement la transaction par laquelle Airbus et le gouvernement du Québec deviennent les seuls actionnaires du programme A220.

Son coordonnateur québécois, David Chartrand, dit être rassuré par le fait que Stelia Aerospace, une filiale d’Airbus aux reins solides, récupère du coup les activités de production de composantes des appareils A220, A320 et A330.

On a eu l’assurance de Stelia que toutes les conditions de travail des travailleurs et travailleuses seraient respectées , a-t-il déclaré à Radio-Canada après avoir rencontré des dirigeants de Bombardier et de Stelia jeudi matin.

Leurs intentions sont bonnes [...] Donc nous, on voit ça d’un œil positif, parce que Airbus l’a annoncé – et Stelia l’a annoncé ce matin –, qu’ils ont l’intention d’agrandir leur emprunt et de continuer leurs opérations ici au Québec , a-t-il poursuivi.

Pour ça, on est extrêmement heureux pour les travailleurs et les travailleuses , résume M. Chartrand.

On préserve tous les emplois. Dans les circonstances, on pense que c’est un scénario idéal. David Chartrand, coordonnateur de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale

M. Chartrand n’a tout de même pas nié que la transaction pouvait placer les employés en état de choc , puisqu’ils viennent malgré tout d’apprendre qu’ils changent d’employeur.

Veut, veut pas, il va y avoir un pincement au cœur. Les gens ont un sentiment d’appartenance à Bombardier. Dans un scénario idéal, on aurait préféré, que Bombardier, ça aille bien et que ça continue comme ça va là , a-t-il admis sans détour.

Par contre, en l’absence de cette possibilité-là, au moins on est "sécurisé" de savoir que ça s’en va à une compagnie que financièrement, ça va bien. Stelia, c’est quand même une entreprise qui a 7100 employés à travers le monde.

C’est une entreprise qui va très bien. Ils font un chiffre affaires de 3,5 G$ donc, je pense qu’on va être entre bonnes mains en autant que cet employeur-là continue de maintenir de bonnes relations avec nous, et c’est leur intention. David Chartrand, coordonnateur de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale

Le syndicaliste convient ne pas savoir ce que ce changement peut réserver pour les employés à long terme , mais soutient du même souffle que Stelia semble s'installer au Québec pour y rester.

Pour l’instant, s’ils investissent de l’argent – ils ont l’intention d’agrandir leur usine à Mirabel – je ne pense pas que c’est pour deux ou trois ans , laisse-t-il tomber.