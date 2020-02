Des travaux sur le boulevard des Récollets causent des maux de tête dans le secteur

Ces travaux étaient rendus nécessaires après une inspection de l’entreprise qui possède les rails, les Chemins de fer Québec-Gatineau. Des rails devaient être remplacés, notamment en raison du passage fréquent de véhicules routiers.

Alors que la circulation était fluide en direction nord, c’était tout le contraire en direction sud. Une importante congestion s’est installée entre le chantier et la rue Saint-Joseph, sur le boulevard des Récollets.

Les travaux ont causé une congestion sur le boulevard des Récollets. Photo : Radio-Canada

Des détours ont été mis en place et la circulation a été déviée sur la rue Réal-Proulx et sur d’autres rues voisines qui se sont elles aussi retrouvées congestionnées.

Des automobilistes ont mis parfois jusqu’à 60 minutes avant de pouvoir parcourir une distance d’un kilomètre.

Les travaux, qui devaient se terminer à 16 h, ont compliqué le retour à la maison en fin d’après-midi, alors que le boulevard a été rouvert aux environs de 18 h.

Impacts sur les commerces

Ces travaux ont eu des répercussions sur les commerces situés tout près du chantier, qui ont remarqué une baisse d’achalandage. Des employés sont également arrivés en retard au travail.

On n’avait pas été avisé au préalable, donc c’est sûr qu’effectivement la circulation va être plus difficile un peu. [...] Aujourd’hui, c’est sûr que c’est plus tranquille, effectivement, à cause de ça. Entre guillemets, ça décourage un petit peu les gens de circuler sur le boulevard , constate le directeur du magasin Sports Experts, Luc Moreau.

Luc Moreau, directeur du magasin Sports Experts du boulevard des Récollets. Photo : Radio-Canada

Les Chemins de fer Québec-Gatineau expliquent que les travaux ne pouvaient se tenir au cours de la nuit pour des raisons logistiques.

De son côté, la Ville de Trois-Rivières a voulu [que les travaux se réalisent] en tenant compte de la circulation, mais c’est vrai que c’est une artère très importante, très fréquentée, où il y a beaucoup de commerces à Trois-Rivières. Il n’y avait pas moyen de minimiser les dégâts ou de les éliminer , précise le porte-parole Guillaume Cholette-Janson.

Les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine, puisque les Chemins de fer Québec-Gatineau ont confirmé qu’une phase 2 de ces travaux doit avoir lieu la semaine prochaine ou dans deux semaines, cette fois en direction nord.

Avec les informations de Sébastien St-Onge