Un local de musique pour les jeunes de Val-du-Lac

Les jeunes résidents du Centre jeunesse de Val-du-Lac et les élèves de l’école Le Monarque ont désormais accès à un tout nouveau local de musique. Un projet qui a mis plus de huit années avant de se concrétiser.

Ça fait depuis 2012 que le projet est en construction , explique Sylvain Duguay, éducateur spécialisé au Centre jeunesse de Val-du-Lac depuis 22 ans et instigateur de ce projet.

L’étincelle de ce projet est née d’une donation de plusieurs instruments de musique de la part d’un donateur. L’idée est ensuite venue de tout rassembler dans un local destiné à la musique. Plusieurs étapes plus tard, notamment des appels aux dons à la communauté, le projet prend de plus en plus forme.

Néanmoins, après la création du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, qui résulte de la fusion des établissements de santé et de services sociaux, le projet perd toutes ses subventions.

L’étincelle de ce projet est née d’une donation de plusieurs instruments de musique de la part d’un donateur. Photo : Radio-Canada / John Naïs

On a dû se battre pour les retrouver. On a eu beaucoup de retards comme ça , se remémore Sylvain Duguay.

Des jeunes qui se sont beaucoup investis

Comme le rappelle Karoline Custeau, responsable du Comité des résidents de Val-du-Lac, les jeunes se sont beaucoup investis dans ce projet. Ce sont d’ailleurs certains d’entre eux qui ont peint les murs du local.

C’est un local réalisé en grande partie par les jeunes, pour les jeunes hébergés en centre jeunesse où ils pourront venir se poser et exprimer leurs émotions et vivre un moment positif avec les adultes , croit-elle.

Ça fait du bien. C’est un beau projet qui fait sourire les jeunes. Karoline Custeau, responsable du Comité des résidents de Val-du-Lac

Mme Custeau pense que ce local pourrait avoir des effets bénéfiques sur les jeunes, notamment renforcer leur sentiment d’appartenance.

Ce sont des jeunes qui ont besoin de valorisation, d’accompagnement. [Un projet comme celui-là] peut les motiver, les stimuler à avoir des objectifs , souligne-t-elle.

Le local de musique met à la disposition des jeunes plusieurs instruments de musique, comme des guitares et des percussions. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Quand on a une passion, ça peut nous sauver

L’aboutissement de ce projet signifie beaucoup pour Sylvain Duguay, qui est également musicien. Ce dernier a d’ailleurs gratté sa guitare et fredonné une chanson en anglais lors de l’inauguration du tout nouveau local de musique du Centre de Val-Du-Lac, mercredi en fin d’après-midi.

Quand on a une passion, ça peut nous sauver, ça peut nous changer. Sylvain Duguay, éducateur spécialisé au Centre jeunesse de Val-du-Lac depuis 22 ans et instigateur du projet

Ce sont des jeunes qui sont en souffrance, qui ont besoin d’aide. Si on les raccroche à un sport, à l’écriture ou à la musique, c’est leur estime qui se reconstruit. C’est quelque chose qui va remplir leurs pensées , continue Sylvain Duguay.

D’ailleurs, ce dernier reconnaît que ce nouveau local de musique vient remplir un manque au Centre de Val-du-Lac. Ici, on a plein d’équipements sportifs, des terrains de soccer, de baseball, une patinoire, un gymnase, mais pas de local de musique , souligne-t-il.

Le local de musique met à la disposition des jeunes plusieurs instruments de musique, comme des guitares, une batterie ou encore un système de hauts parleurs qui permet de diffuser des musiques instrumentales sur lesquelles certains jeunes peuvent rapper.

Le rap, un exutoire pour certains jeunes

D’ailleurs, le rap est un exutoire pour de nombreux jeunes de Val-du-Lac. C’est le cas d’Alexandre* (nom fictif) qui s’est porté volontaire pour interpréter l’une de ses compositions, lors de l’inauguration de mercredi. Une chanson qui parlait de son douloureux passé familial.

Ce n’est pas parce qu’on est à Val-du-Lac qu’on ne cheminera pas dans la vie. Dans mes chansons, je parle de mon passé, mais je veux montrer que je chemine dans le temps aussi. Alexandre* (nom fictif)

Le jeune homme, qui réside depuis plusieurs années au Centre jeunesse de Val-du-Lac, compose ses propres chansons depuis quelques années. Il pense qu’il viendra écrire et répéter ses raps dans cette nouvelle salle.