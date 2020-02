Des histoires étonnantes mises en images par des talents québécois de l’illustration

Le bed-in pour la paix de Yoko Ono et de John Lennon à Montréal, en 1969, le concert donné par Nirvana aux Foufounes Électriques, ou encore le premier mariage gay de l’histoire… Chacun des huit épisodes de J’étais là fait le récit de ces moments tels que les ont vécus des anonymes.

Pour raconter ces histoires pas comme les autres, la série a fait appel aux voix d’acteurs et actrices de renom, comme Gabriel Arcand et Dorothée Berryman, ainsi qu’à huit artistes en illustration de Montréal : Jason Wasserman, Caroline Lavergne, Mélanie Baillargée, Benoît Tardif, Fanny Roy, Cyril Doisneau, Francis Léveillée et Amélie Tourangeau.

« À Montréal, la scène de l’illustration est exceptionnelle, dit le réalisateur Arnaud Bouquet. Nous voulions mettre en avant sa diversité créative. »

Au plus près du vécu des protagonistes

Selon lui, utiliser le dessin, plutôt que des images d’archives par exemple, pour illustrer ces récits apporte de la poésie et restitue la réalité de manière plus imagée. Cela permet de s’approcher de la vérité du vécu de la personne, des émotions et des sensations qu’elle a ressenties , précise-t-il.

Illustration de Jason Wasserman pour l'épisode «Nirvana aux Foufs». Photo : Jason Wasserman

Soucieuse de respecter la parité, l’équipe de J’étais là a demandé à quatre illustrateurs et à quatre illustratrices de plancher sur ce projet qui a nécessité deux ans de travail et la contribution de talents en illustration, en narration et en réalisation, mais aussi en recherche et en animation.

Les huit épisodes de cinq minutes seront également diffusés sur Arte.tv, la plateforme de la chaîne franco-allemande Arte.

Une identité québécoise marquée

Même si J’étais là est également destinée à un public étranger, l’équipe derrière la série a tenu à ce qu’elle reste résolument québécoise.