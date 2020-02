Une bourse d’études en réponse à la grogne de futurs enseignants franco-ontariens

Quelques mois après la suspension soudaine de son programme de formation à l’enseignement en 11e et 12e années, l’Université Laurentienne crée une bourse d’études afin de permettre aux étudiants d’obtenir les qualifications requises pour enseigner au dernier cycle du secondaire, en suivant des cours additionnels.

L’automne dernier, la suspension du cycle intermédiaire-supérieur à l’École des sciences de l’éducation de l’Université Laurentienne avait pris de court de nombreux étudiants, dont l’objectif était spécifiquement d’enseigner aux deux dernières années du niveau secondaire.

Plusieurs ont d’ailleurs déploré le manque de communication adéquate de l’Université à ce sujet.

L’établissement postsecondaire justifiait sa décision par le faible nombre d’inscriptions au cycle suspendu - qui permet d’enseigner de la 7e à la 12e année -, surtout depuis l’augmentation en 2015 de la durée d’études nécessaire pour l’obtention d’un brevet d’enseignement.

Il recommandait aux étudiants déçus de s’inscrire au cycle moyen-intermédiaire (enseignement de la 4e à la 10e année) et de suivre, plus tard, des cours de qualifications additionnelles pour pouvoir enseigner en 11e et 12e années.

Le vice-recteur associé aux études et affaires francophones, Yves Pelletier, soutient que l’Université Laurentienne a prêté oreille attentive aux doléances des étudiants.

Les étudiants nous ont fait valoir l’importance, pour eux, d’enseigner au niveau du cycle supérieur, alors nous voulions répondre à l’intérêt des étudiants , note-t-il.

Yves Pelletier est vice-recteur associé aux études et affaires francophones de l'Université Laurentienne. Photo : Université Laurentienne

La bourse de 825 $ couvrira les frais d’inscription de 75 $ au Centre de perfectionnement académique de l’Université Laurentienne, par le biais duquel les étudiants suivront leur cours de qualification additionnelle.

Ce cours coûte 750 $.

Pour pouvoir recevoir la bourse, les étudiants devront avoir complété leurs études au cycle moyen-intermédiaire de l’École des sciences de l’éducation et être membres en règle de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario.

M. Pelletier souligne que la création de la bourse est aussi venue des discussions qu’a menées la doyenne de la Faculté d’éducation de la Laurentienne avec les conseils scolaires.

Lors des interactions avec les conseil scolaires, il était clair que le besoin d’enseignants au cycle supérieur était là. Nous sommes toujours en interaction avec les conseils scolaires qui sont les employeurs de nos étudiants, et pour nous [il s’agissait] de répondre à cette demande. Yves Pelletier, vice-recteur associé aux études et affaires francophones de l’Université Laurentienne

Les étudiants désirant obtenir la bourse devront soumettre leur dossier avant le 30 septembre 2020. Photo : CBC/Erik White

Pas idéal, mais un bon compromis , selon des étudiants

La Sudburoise Josée Wahamaa, finissante au baccalauréat en anglais et géographie, avait été profondément déçue de la suspension du cycle intermédiaire-supérieur de l’École des sciences de l’Éducation.

Josée Wahamma est heureuse de la décision de l’Université Laurentienne d’octroyer une bourse d’études à des étudiants comme elle. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ayant toujours voulu enseigner soit en 11e ou en 12e année, elle avait été d’autant plus stupéfaite de remarquer que l’Université d’Ottawa - la seule autre université ontarienne à avoir des programmes de formation à l’enseignement en français - n’offrirait pas l’option géographie au cycle qu’elle voulait à l’automne 2020.

Elle s’est donc résignée à soumettre une demande d’admission au cycle moyen-intermédiaire à la Laurentienne et a récemment été acceptée au programme.

Je trouve que c’est une bonne étape, parce que [la suspension] a été faite à la dernière minute et on était dans la confusion. [On ne savait pas] quoi faire avec notre futur, mais maintenant qu’ils offrent, je trouve que c’est très bon. Ça enlève un peu du stress que j’avais puisque l’école coûte beaucoup d’argent , affirme-t-elle.

Ce n’est pas idéal parce qu’on doit passer plus de temps à l’école, mais je trouve que c’est un bon compromis. Josée Wahamaa, future étudiante en éducation à l’Université Laurentienne

En 2017, Emily Ménard avait choisi l’Université Laurentienne comme destination d’études postsecondaires en raison de ses programmes en français et la proximité de l’établissement à North Bay, sa ville d’origine.

Emily Ménard souhaite pouvoir enseigner la géographie et le français en 11e et 12e années. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La suspension du programme de formation à l’enseignement qu’elle comptait suivre, au moment même où elle s’apprêtait à soumettre sa demande d’admission, l’avait bouleversée.

C’est mieux que rien, que de ne pas avoir de manière de se qualifier pour l’enseignement au cycle supérieur. Idéalement, ce serait bien d’avoir toutes les options, mais je suis contente avec la bourse qu’ils vont offrir. Emily Ménard, étudiante à l’Université Laurentienne

Pas une bourse au mérite , soutient l’Université

La bourse est commanditée conjointement par le Bureau du Vice-recteur associé aux études et aux affaires francophones, le Décanat de la Faculté d’éducation ainsi que le Centre de perfectionnement de la Faculté d’éducation.

Le vice-recteur Yves Pelletier reconnaît que l’Université Laurentienne, comme d’autres établissements postsecondaires, doit composer actuellement avec des défis financiers, en raison entre autres de la réduction des frais de scolarité imposée par le gouvernement ontarien.

L’Université Laurentienne est l’un des deux seuls établissements postsecondaires ontariens qui offrent des programmes de formation à l’enseignement. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Il précise toutefois que de l’argent a été prévu pour environ une trentaine d’étudiants qui seraient admissibles et assure que l’exigence d’un rendement scolaire exceptionnel ne sera pas ajoutée aux critères d’admissibilité simplement pour réduire le nombre de bénéficiaires.

Ce n’est pas une bourse du mérite, c’est une bourse pour pouvoir répondre au rêve [des étudiants] de pouvoir enseigner au cycle supérieur. Yves Pelletier, vice-recteur aux études et affaires francophones de l’Université Laurentienne

Le rétablissement d’un cycle intermédiaire-supérieur envisagé?

À la suite de la suspension du cycle intermédiaire-supérieur, le président de l’Association des enseignant.e.s franco-ontarien.ne.s (AEFO), Rémi Sabourin, avait dit trouver la décision très inquiétante , estimant que les cours de formation à l'enseignement devraient être offerts même à six ou sept étudiant.e.s [seulement] s’ils répondent aux besoins du système [d’enseignement] .

Le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, estime que les cours d’éducation devraient être offerts peu importe le nombre d’inscriptions pour pallier la pénurie d’enseignants francophones. Photo : Radio-Canada

Mais le vice-recteur Pelletier dit ne pas être en mesure de prédire un retour éventuel du cycle intermédiaire-supérieur à part entière.

Le grand défi, avec l’offre de ce cycle, c’est que les étudiants s’inscrivent à des didactiques qui sont spécifiques au sein du cycle. Donc si nous avions deux ou trois étudiants qui sont inscrits à l’option, mais que leurs didactiques d’intérêt sont la chimie pour le premier, le théâtre pour le deuxième et l’histoire pour le troisième, on se retrouve avec un seul étudiant dans chaque salle de classe. Pour l’expérience étudiante, ce n’est pas une solution idéale ni pour les étudiants ni pour les membres du corps professoral , fait-il savoir.

C’est l’espoir de l’Université [de rétablir le cycle intermédiaire-supérieur]. Il y a toujours des facteurs qui sont pris en considération et c’est la réflexion que la doyenne de la faculté a demandé aux membres du corps professoral de faire afin de rendre l’expérience étudiante plus valorisante. Yves Pelletier, vice-recteur associé aux études et aux affaires francophones de l’Université Laurentienne

Les étudiants désirant obtenir la bourse devront soumettre leur dossier avant le 30 septembre 2020.