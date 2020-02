Début des inscriptions pour le Festival international de la chanson de Granby

Les musiciens peuvent s’inscrire dans trois catégories : le Grand concours, réservé aux musiciens amateurs âgés de 18 ans et plus, le volet Jamais trop tôt, pour les jeunes musiciens qui ont entre 14 et 17 ans, et la catégorie Vitrines musicales qui est réservée aux artistes professionnels.

C’est Michel Robichaud, le grand gagnant du FICG en 2014, qui animera les quatre demi-finales ainsi que la grande finale.

La programmation complète sera dévoilée dès le 9 juin.

L’année dernière, c’est le musicien de Québec Philippe Gagné qui a remporté les honneurs du 51e Festival international de la chanson de Granby avec son projet le.Panda.

Plus de 100 000 $ en prix seront remis aux demi-finalistes et finalistes de la compétition.