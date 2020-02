Une manifestation paralyse le centre-ville d'Ottawa pendant l'heure de pointe

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes rue Wellington pour démontrer leur appui aux chefs héréditaires de la Première Nation Wet'suwet'en opposés au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique, pendant presque deux heures.

La manifestation a commencé vers les 16 h 30 à l'intersection des rues Kent et Wellington, puis les manifestants se sont dirigés vers l’est à 17 h 20 pour occuper l'intersection des rues Wellington et Elgin pendant un quart d’heure.

Des manifestants chantaient et jouaient du tambour alors que plus d'une centaine de leurs camarades faisaient une danse en cercle autour de l'intersection. Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

La manifestation non autorisée a ensuite gagné l’intersection de la rue Rideau et de la promenade du Colonel By où les manifestants ont fait une danse en cercle, mains liées, au rythme de plusieurs tambours traditionnels pendant environ une demi-heure.

Des usagers de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont dû parcourir la rue Wellington à pied, car les autobus ne pouvaient pas circuler dans la rue.

Le rassemblement a pris fin vers 18 h 10.

Des manifestations similaires en soutien aux chefs héréditaires de la Première Nation britanno-colombienne Wet'suwet'en ont eu lieu partout au pays cette semaine, notamment à Toronto, Régina, et Belleville, où le service ferroviaire du CN a été interrompu.