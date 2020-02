Alison Vicrobeck nommée animatrice de l’Heure de pointe, qui sera diffusée en FM

L’émission de l’après-midi s’ajoutera ainsi à l’émission du matin Y a pas deux matins pareils, déjà diffusée en AM et en FM à Toronto et dans le Sud-Ouest.

Alison Vicrobeck nominée

Alison détient une maîtrise avec mention honorable en journalisme international de la Columbia University. Elle détient également un diplôme en politiques américaines et européennes de SciencesPo Paris. Elle a effectué un stage au New York Times en vérification de faits.

Depuis 2015, Alison Vicrobeck a occupé plusieurs rôles à Radio-Canada, à Sudbury et Toronto, avant de devenir animatrice par intérim de L’heure de pointe en juillet 2019. Elle devient désormais l’animatrice officielle de l’émission du retour.

Je suis passionnée de radio depuis que je suis toute petite. Je me rappelle quand j’étais petite mon père avait des radios dans différentes salles de la maison, la radio était toujours allumée , se rappelle Alison Vicrobeck.

J’aime aussi l’idée d’accompagner les gens à la fin de la journée, et que ça ne soit pas une émission que d’actualité. [...] C’est ce qui me plaît aussi quand j’écoute la radio: c’est pas juste qu’on me livre des faits mais qu’on m’explique le pourquoi. Alison Vicrobeck, animatrice de l'Heure de pointe

Le directeur de Radio-Canada en Ontario, Pierre Ouellette, se dit heureux de cette décision: Alison Vicrobeck est une fille brillante, et une fille d’ici. C'est tellement important, quand on veut bien présenter la ville, bien présenter tout ce que cette très grande ville-là a à offrir .

Elle est pleine d’idées très créatives, on le voit avec les tables rondes qu'elle fait à son émission, on le voit avec sa connaissance des quartiers de Toronto, ça s'entend. Je suis vraiment, vraiment content que Alison ait choisi d'animer cette émission-là.

L’émission du retour au FM

L’émission continuera d’être diffusée sur Ici Première à Toronto, au 860 AM. Désormais, elle sera également diffusée sur ICI MUSIQUE, au 90.3 FM, et se dotera d’une demi-heure de programmation supplémentaire, de 15 h à 18 h. Les émissions Tellement Courteau et Quand le jazz est là seront donc remplacées par L’heure de pointe, et accessibles sur la nouvelle application Radio-Canada OHdio et sur icimusique.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Alison Vicrobeck ne souhaite pas que les gens voient cet ajout comme une rupture avec leurs habitudes :

Je suis quand même contente qu’on soit sur la fréquence d’ICI Musique parce que je pense pas que ça va forcément être une rupture totale avec cette fréquence-là parce que la musique a une place importante dans l’émission et qui est choisie avec attention pour refléter l’actualité culturelle de Toronto. Alison Vicrobeck, animatrice de l'Heure de pointe

Être enfin diffusée en FM permettra également à l’émission d’avoir une meilleure visibilité, selon Pierre Ouellette : Je pense que c’est vraiment la qualité du son [qui est importante], et de la qualité du son se développent des habitudes d’écoute. On n’écoute plus l’AM comme on l’écoutait avant. Les gens ne peuvent pas nous découvrir sur le AM parce qu'ils écoutent seulement du FM, donc ça devenait un enjeu important .