Les radios autochtones célèbrent la Journée mondiale de la radio

Les six radios communautaires anicinabek de l'Abitibi-Témiscamingue s'unissent pour souligner l'événement. Il s'agira également d'une occasion d'informer le public de leur présence dans la région.

Les radios autochtones se sont implantées il y a plusieurs années un peu partout dans les communautés au Québec, dans l'optique de communiquer des informations, mais aussi pour partager la langue, les chants, les activités culturelles et sociales qui se vivent dans les communautés.

La directrice générale de Minwashin, Caroline Lemire, relève l'importance de la radio pour le partage de la culture.

L'ensemble de ces radios vont diffuser de plus en plus de contenus culturels et linguistiques sur la langue , ajoute Mme Lemire.

Caroline Lemire souhaite attirer davantage les jeunes des communautés à s'intéresser aux métiers qui découlent de la radio, notamment ceux de journaliste et d'animateur.