Terminer l'école primaire dans la cour des grands

Une autre solution serait la construction d’une école à Spruce Grove, rappellent des parents.

C’est une bonne nouvelle. C’est un beau problème à gérer la croissance, mais pour l’instant il fallait trouver des solutions , explique le directeur du Conseil scolaire Centre-Nord, Robert Lessard. Selon lui, cette croissance s’explique notamment par le succès du programme francophone de l’école primaire catholique La Mission.

On a une croissance de la francophonie en Alberta et l'on s’attend à ce que la demande soit de plus en plus grande, donc pour le moyen terme, il fallait trouver une solution différente pour régler ou du moins atténuer un peu les défis qui se présentaient , dit M. Lassard.

Pour le moment, l'école primaire La Mission de Saint-Albert est à 105 % de sa capacité et sa demande pour l’ajout d’une salle de classe modulaire - l’école en compte déjà trois - lui a été refusée.

Depuis un an, le Conseil scolaire étudie donc différents scénarios pour répondre au manque d’espace.

Inquiétude des parents

Mère de quatre filles dont l'une sera affectée directement si ce changement d'école va de l'avant, Mélanie Dallaire souligne que beaucoup de parents craignent que leurs enfants se fassent intimider dans leur nouvelle école.

C’est pourquoi le Conseil scolaire envisage de décaler les pauses et de réserver une aile de l'école secondaire Alexandre-Taché pour permettre aux élèves du primaire une meilleure transition.

Je pense qu'ils ont vraiment un beau plan dans la tête pour comment diviser les élèves rendus une fois à Taché. Mélanie Dallaire, mère de quatre enfants

Elle espère aussi que ce changement permettra à sa fille d’avoir accès à un plus grand choix de cours, de la cuisine à la menuiserie, jusque là réservé aux plus vieux.

Moi, je vois ça positivement parce qu’en plus ça va donner la chance aux élèves de La Mission d’avoir accès à différents programmes parce que Taché ont vraiment plus à offrir , souligne-t-elle.

Construire une nouvelle école

Pour un groupe de parents francophone de Spruce Grove, dont Alex V. Bossé fait parti, la solution à long terme serait de construire une école primaire dans leur communauté.

Un jour ou l'autre ces enfants là, vont aller au secondaire, donc l'école secondaire va devoir être plus grande ou n'aura pas nécessairement la place qu'ils ont en ce moment... Donc c'est juste un problème qu'on remet à plus tard , s’exclame M. Bossé

Les parents de l’École La Mission pourront se joindre à une première rencontre d’information prévue le 13 février afin d’y poser leurs questions et de partager leurs inquiétudes.

Une visite des installations de l’École Alexandre-Taché est aussi planifiée avant que le Conseil scolaire ne rende une décision finale concernant ce changement d’école le 26 février prochain.