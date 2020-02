Festival du Voyageur : le sculpteur Wayne Stranger, du bronze à la neige

Je dégage la neige pour 50 $ au besoin , lance Wayne Stranger, en ramassant d’imposants blocs blancs à l’aide d’une large pelle. Malgré le froid extrême, il n’a pas perdu son sens de l’humour. Et encore moins sa motivation.

L’artiste participe pour la première fois au Symposium international de sculpture sur neige du Festival du Voyageur  (Nouvelle fenêtre) , entouré de six autres équipes venues de France, d'Argentine, de la Saskatchewan, des États-Unis ainsi que de Steinbach, au Manitoba.

Depuis mercredi matin, ils sont à pied d’oeuvre pour transformer la poudreuse gelée en sculpture de neige. Je travaille sur une pièce que j’ai appelée Le retour des montagnes , explique le sculpteur manitobain. C’est dans ses racines qu’il a puisé son inspiration.

Voir les choses en grand

Wayne Stanger a décidé de représenter une histoire qui lui tient à coeur. Il y a 30 ans, lors d’une cérémonie de la Danse du soleil, les aînés ont raconté l’histoire du buffle qui était parti dans les montagnes pour protéger les savoirs, quand la colonisation a commencé. Et à l’époque, les aînés disaient que le buffle allait revenir de la montagne et ramener ces enseignements aux gens, car ils étaient prêts à les recevoir , raconte le sculpteur de glace.

Cette histoire, Wayne Stranger l’a déjà mise en forme avec le bronze, son matériau de prédilection. C’est en partant de cette base qu’il compte transformer le bloc de neige.

C’est quelque chose que j'ai toujours voulu voir en plus grand! Wayne Stranger, sculpteur

Et puis, j’ai hâte de voir la réaction des visiteurs, car cette sculpture a une grande signification pour moi , ajoute Wayne Strange, qui est artiste depuis plus de 25 ans.

Une passion, un métier

À l’époque, il a rencontré l’ami d’un ami, attablé en train de tailler une petite pierre. Je le voyais travailler et je me suis dit que ça avait l’air facile… Alors, j’ai voulu essayer aussi. Wayne Stranger est reparti chez lui avec une pierre et a passé la nuit à la travailler.

Le lendemain matin, il a donné naissance à sa première sculpture. J’ai voulu la montrer à un aîné. Il a été très surpris par ce que j’étais arrivé à faire en une nuit. Alors, il m’a dit que je devrais en faire mon métier et je l’ai écouté , poursuit Wayne Stranger devant l’immense bloc de neige dans le parc du Festival. Depuis, cet enseignant de formation n’a jamais arrêté de s’adonner à cet art.

C’est une passion pour moi, autant qu’enseigner aux enfants. Wayne Stranger, sculpteur

Durant ses jours de repos, il sculpte le bronze. Alors, pour lui, cette sculpture sur neige représente un défi de plus. D’habitude, je joue avec le bronze, à une température de plus de 1100 degrés Celsius et à l’intérieur. Là, je suis dehors, avec de la neige, par moins 30 , lâche le solide gaillard en souriant, sa barbe brune parsemée de petits glaçons.

Toutefois, les conditions hostiles et peu habituelles ne gâchent pas le plaisir de Wayne Stranger. Il a toujours voulu s’essayer à ce type de sculpture, mais n’avait jamais vraiment osé se lancer. Jusqu’à la semaine dernière.

J’ai reçu un appel du Festival qui m’a invité à participer , raconte-t-il. Là, j’ai réfléchi à peine plus de deux secondes et j’ai dit oui tout de suite. J’ai été vraiment surpris.

Un Festival plus inclusif

Le Festival du Voyageur a appelé Wayne Stranger à la suite du désistement de deux autres équipes, l'une de Chine et l'autre d’Inde. L’équipe de l’Inde n’a pas donné de raison, et celle de Chine a évoqué des problèmes d’obtention de visa, selon le Festival. Pour le directeur du marketing au Festival, Nicolas Audette, cette invitation va dans le sens de la réconciliation.

Depuis l’an dernier, l’équipe du Festival mène une importante réflexion sur sa participation à ce processus. Cela fait partie d’un plus grand plan d’inclusion et d’une ouverture vers les peuples autochtones et les peuples métis pour se joindre au festival , explique-t-il.

Il précise que les Premières Nations et les Métis ont toujours fait partie de la programmation, mais que, cette année, les organisateurs s’attachent à chiffrer leur participation, aussi bien du côté des artistes que des bénévoles et des employés.

Nous avons aussi embauché une coordinatrice des initiatives autochtones, Robyn Adams, pour développer des partenariats et on voit déjà la différence , continue Nicolas Audette.

Enfin? Pour Wayne Stranger, c’est d’abord un honneur de représenter la Première Nation Peguis. Je ne sais pas si on peut vraiment dire : il était temps. Nous avons toujours été là, mais c’est vrai que c’est bien d’être mis en avant un peu plus et d’avoir un plus grand coup de projecteur , reconnaît l’artiste.

Une version de la nouvelle image de marque du Festival du Voyageur. Photo : Festival du Voyageur