En direct à 18 h 30 : Attache ta tuque reçoit Folle Avoine

Geneviève Murchison reçoit Michelle et Paul Campagne, alors que Folle Avoine, Nouveau Station Wagon et Ronald Bourgeois seront en spectacle ce soir au Centre culturel franco-manitobain, dans le cadre du Festival du Voyageur.

Notre intrépide animatrice participe à une activité populaire au Festival du Voyageur.

Les concurrents des Défis du Voyageur font le bilan de leur expérience, dans ce dernier épisode d’Attache ta tuque, tandis que le fidèle historien Philippe Mailhot continue de démêler le vrai du faux au sujet de la vie des voyageurs.

Et, alors que le directeur général du Festival, Darrel Nadeau, dresse un premier bilan de ce 51e Festival, la fête elle-même se poursuit encore samedi soir et dimanche, jusqu’à la cérémonie de clôture du Festival (prévue à 15 h 15, dimanche, au Parc du voyageur) et au dernier spectacle de cette année, avec le groupe Red Moon Road, prévu à 15 h 45.

