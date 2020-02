En direct à 18 h 30 : Attache ta tuque vous fait vivre le Festival

Geneviève Murchison s’entretient avec l’autrice-compositrice manitobaine et métisse Andrina Turenne, qui participe ce soir à la Soirée Cajun en compagnie du Sarah Dugas Band et du Winston Band.

Avec Attache ta tuque, Radio-Canada Manitoba invite les festivaliers à la fête et propose des invités musicaux, les Défis du Voyageur et des moments amusants dans dans une enlevante émission télévisée d’une demi-heure animée par Geneviève Murchison.

Les concurrents aux Défis du Voyageur devront vider et transporter un canot en plus de trouver un deuxième ingrédient pour fabriquer leur bannock, ce qu'ils feront plus tard cette semaine.

Philippe Mailhot distingue le vrai du faux sur ce que les vrais voyageurs transportaient dans leurs bagages.

Que faire au Festival alors que se profile la dernière fin de semaine? La présidente du Festival, Lynne Connelly, vous révèle tout ce que vous ne voudrez pas manquer au cours des deux prochains jours.

Ne manquez pas les prochaines épisodes d'Attache ta tuque les 21 et 22 février, captés devant public dans la Galerie du Centre culturel franco-manitobain dès 18 h 30.