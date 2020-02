Les mesures d'urgence revues au Cégep de Jonquière

L'événement a aussi entraîné une réflexion dans les autres établissements d'enseignement supérieurs, qui ne sont pas tous nécessairement prêts.

Le 29 janvier, les étudiants et employés du Cégep de Jonquière ont dû être confinés en raison d'un individu menaçant.

Deux semaines plus tard, la direction tire déjà des leçons de l'événement. Elle sait que son plan d'urgence est efficace au pavillon principal, mais qu'il l'est moins dans les autres. Elle compte d'ailleurs améliorer ses communications.

On était conscient que la mesure de confinement ne pouvait pas se déployer dans le même délai dans tous les pavillons considérant que les équipements technologiques ne sont pas nécessairement au même niveau. Donc, en ce moment, on est en train d'analyser différents scénarios afin d'alerter toute la communauté collégiale simultanément. Sabrina Potvin, coordonnatrice des communications, Cégep de Jonquière

À l'UQAC

Ce qui s'est passé à Jonquière a eu des échos, notamment à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). On a quand même eu une grosse prise de conscience, c'est-à-dire que ça peut arriver , a indiqué Marie-Karlynn Laflamme, directrice des affaires publiques de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi .

Chaque établissement d'enseignement doit avoir un plan de mesures d'urgence pour se préparer en cas d'incendie, de fuite de gaz ou encore de tireur actif. À l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , le plan en cas de confinement est en pleine élaboration.

On est en train de répertorier l'ensemble des locaux qu'on a pour voir quels sont les bons locaux où on peut confiner les gens, comment on peut confiner les gens? Comment est-ce qu'on met nos infrastructures à jour aussi pour préparer les mesures de confinement? Marie-Karlynn Laflamme, directrice des affaires publiques de l' UQAC Université du Québec à Chicoutimi

Au Cégep de Chicoutimi

Comme à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , le Cégep de Chicoutimi forme chaque année des employés sur les confinements. Les événements à Jonquière ont rassuré l'établissement sur son niveau de préparation en cas de situation d'urgence. Le Cégep mise sur son application et la téléphonie IP pour avertir son personnel et les étudiants.

On a 700 téléphones qui sont placés dans le Cégep qui permettent de communiquer. Ils ne sonnent pas, mais il y a un son qui sort du téléphone comme si c'était des intercoms. Donc ça c'est un outil important pour nous. Éric Émond, directeur des communications, Cégep de Chicoutimi

Au Collège d'Alma

Le Collège d'Alma planifie quant à lui des investissements afin d'améliorer son plan de mesures d'urgence. Il révise actuellement son plan. Éventuellement, il aimerait aussi planifier des exercices de confinement au collège.

À la police de Saguenay

Les exercices d'évacuation sont chose courante dans les établissements scolaires, mais les exercices de confinement le sont de plus en plus. Les buts sont d'une part pour développer des réflexes chez les employés et les étudiants, mais aussi pour détecter les failles de leurs plans. Ainsi, une fois sensibilisés, les jeunes savent quoi faire, car il est contre-intuitif de se barricader. Le premier réflexe est plutôt de sortir.

Dans la région, les exercices de confinement sont déjà implantés dans les écoles primaires et secondaires. Le Service de police de Saguenay veut développer les réflexes du plus de gens possible. En gros, c'est d'être calme, de faire le silence et une fois le confinement barricadé enclenché dans une école, ce devrait être comme un dimanche , explique Luc Tardif, responsable du programme de Plan de réponse pour des établissements sécuritaires au Service de police de Saguenay.

Plus on va le faire souvent, plus on va le répéter, plus il y a un ancrage qui va se faire dans la tête des gens et que l'événement se passe au centre d'achats, à l'hôpital, dans une école ou peu importe, on va avoir entretenu ce bon réflexe-là. Luc Tardif, responsable du programme de Plan de réponse pour des établissements sécuritaires, Service de police de Saguenay

Les corps policiers peuvent donner des formations dans les écoles. Ils offrent aussi des formations et des exercices de confinement à ceux qui en font la demande.

