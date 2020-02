Développement économique : de l’argent pour le FIDEL

Le montant versé par la Ville sera dévoilé ultérieurement. L’automne dernier, le FIDELFonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie avait fait des représentations auprès des élus de la Ville de Matane pour devenir le démarcheur officiel de la Ville. Le Fonds demandait alors un montant de 400 000 $ par année pour ses services. La Ville avait proposé au FIDELFonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie de s’adresser aussi à la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie.

Le Fonds a donc présenté sa demande officielle aux élus de la MRCMunicipalité régionale de comté en janvier dernier. Les maires de la Matanie devraient donner une réponse sous peu.

Par ailleurs, la Ville de Matane négocie aussi une entente avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC).

L'hôtel de ville de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis plusieurs années, la Ville verse de l'argent à la SADCSociété d’aide au développement des collectivités pour le démarchage auprès d’entreprises. Le dernier contrat, qui venait à échéance en décembre 2019, prévoyait le versement de 100 000 $ par année.

Les mandats entre le FIDELFonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie et la SADCSociété d’aide au développement des collectivités sont à clarifier, mais demeurent différents, indique le maire de Matane, Jérôme Landry. La SADCSociété d’aide au développement des collectivités , explique le maire, c’est beaucoup le numérique, l’incubateur ATL Numérique, qu’ils ont parti. Ils ont travaillé beaucoup sur le port de mer et l’économie circulaire. Pour ce qui est de nos gens de FIDELFonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie , ils ont travaillé beaucoup sur l’énergie renouvelable, sur le gaz naturel entre autres, et sur le démarchage industriel avec des entreprises pour des investissements majeurs et des emplois structurants.

Le maire de Matane, qui se dit favorable à la mise en place d’un guichet unique pour les organismes de développement économique, ajoute que le sujet fait présentement l’objet de réflexion à la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie.