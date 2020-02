Ottawa donne 1,2 million de dollars au Conseil des grains du Canada

La ministre de l’Agriculture du Canada Marie-Claude Bibeau a annoncé mercredi à Winnipeg l’attribution de 1,5 million de dollars au Conseil des grains du Canada (CGC) pour la mise en place d’un code des meilleures pratiques agricoles et d’un programme pilote d’assurance.

Marie-Claude Bibeau explique que les producteurs de grains canadiens font souvent face à des barrières techniques qui engendrent des coûts.

Lorsque les producteurs exportent, il arrive que la qualité de leurs gains soit remise en question une fois à destination pour différentes raisons, dit-elle.

Selon elle, le programme pilote d’assurance vise à les protéger en cas d’incident du genre.

La ministre note également que la mise en place d’un code de meilleures pratiques agricoles permettra aux producteurs de travailler ensemble et d’établir un lien de confiance avec les consommateurs.

Les producteurs pourront se partager ce qui marche le mieux pour eux et ce qui marche moins , dit-elle.

Marie-Claude Bibeau est à Winnipeg dans le cadre du forum CropConnect. Cette rencontre accueille des conférenciers qui discutent de divers sujets agricoles, dont l’agronomie, la planification de la relève, le marketing ou encore la science de l’agriculture.

Espoir pour les agriculteurs

La ministre reconnaît que l’année dernière a été très difficile pour les producteurs à travers le pays en général et particulièrement ceux des Prairies.

Grâce aux efforts de collaboration mis en place par le gouvernement canadien et le travail des producteurs, elle pense que les choses vont s’améliorer.

La ministre explique que les conditions météorologiques n’ont pas été clémentes aussi bien au printemps qu’en automne.

Marie-Claude Bibeau souligne également que ses collaborateurs et elle travaillent sur le programme de gestion de risque afin de le rendre plus généreux pour les producteurs.

50 % du canola exporté par le Canada est vendu en Chine. En 2018, cela représentait près de 5 millions de tonnes, ce qui correspond à une valeur de 2,7 milliards de dollars. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Conflit avec la Chine

Mme Bibeau admet que les conflits commerciaux avec la Chine, un des plus grands importateurs des produits agricoles canadiens, ont causé un manque à gagner aux producteurs.

Toutefois, elle note que le Canada continue à travailler avec Pékin afin de s’assurer que les échanges commerciaux avec la Chine reviennent à la normale.

On a un excellent ambassadeur en Chine, Dominic Barton, qui est reconnu pour son rapport qui positionnait le secteur de l’agriculture comme une priorité, mentionne-t-elle.

On poursuit nos démarches à travers l’organisation mondiale du commerce aussi , ajoute la ministre.

Le canola est la source de revenu la plus importante pour les producteurs de grains au Canada depuis une dizaine d’années. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Elle avoue cependant que la crise du coronavirus qui touche la Chine depuis le mois dernier peut avoir des conséquences sur les démarches entreprises par Ottawa.

Les efforts du Canada pour diversifier ses marchés et ses produits d’exportation représentent des occasions pour les producteurs.