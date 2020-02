Menacé en prison, Gallese est séparé des autres détenus

Les autres détenus en veulent au criminel, puisqu’ils craignent un resserrement du processus de libération conditionnelle au pays.

Ce qu’il a fait a un impact actuellement, il y a beaucoup de détenus qui sont fâchés , a expliqué l’avocat en droit carcéral Pierre Tabah en entrevue avec Isabelle Richer sur les ondes de RDI.

Pierre Tabah en entrevue sur les ondes de RDI avec Isabelle Richer Photo : Radio-Canada

Selon nos informations, Gallese a d’abord été placé dans un secteur de protection dans le pénitencier, mais les menaces venues des autres détenus étaient si grandes qu’il a dû ensuite être envoyé dans une UIS.

Eustachio Gallese est accusé du meurtre au deuxième degré de Marylène Levesque, survenu le 22 janvier à Sainte-Foy. Il était en semi-liberté, car il purgeait une peine d’emprisonnement à vie pour le meurtre de sa conjointe en 2004.

Marylène Levesque vivait au Saguenay, mais venait régulièrement à Québec pour son travail dans un salon de massage érotique. Photo : Facebook/Marylène Levesque

Depuis le drame, de nombreux élus et d'anciens commissaires aux libérations conditionnelles ont critiqué la décision entourant la semi-liberté de Gallese.

La Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada mènent en ce moment une enquête conjointe, avec deux membres externes, pour faire la lumière sur la situation.

Leurs constats seront rendus publics.

En tirer des leçons

David Henry, criminologue et directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, affirme que l’affaire Gallese a des effets sur le monde judiciaire et carcéral sur de nombreux plans.

Les personnes actuellement en libération conditionnelle sont plus fébriles, et tous les intervenants qui œuvrent dans le système correctionnel se remettent en question et cherchent à tirer des leçons de cette tragédie , ajoute-t-il.

Un élément du dossier d’Eustachio Gallese est énormément critiqué, celui de la stratégie pour répondre à ses besoins sexuels.

Jean-Claude Boyer a été commissaire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada durant six ans. Photo : Radio-Canada

Un ancien commissaire aux libérations conditionnelles, Jean-Claude Boyer, affirme que la Commission des libérations conditionnelles aurait pu révoquer la semi-liberté du criminel lorsqu’elle a appris, en septembre 2019, que son équipe de gestion de cas avait autorisé cette stratégie.

Je n’ai jamais vu une telle stratégie, souligne-t-il, mais j’ai été appelé à révoquer des remises en liberté parce que des détenus allaient visiter des prostitués.

En septembre 2019, la commission a prolongé la semi-liberté de Gallese, mais en précisant que la stratégie pour voir des femmes était inappropriée et que la grille d’analyse devrait être revue par son équipe de gestion de cas aux services correctionnels.

La décision précise aussi qu’une des conditions liées à sa semi-liberté est de signaler toutes relations intimes ou sexuelles avec les femmes.

La commission a affirmé mardi qu’elle n’a jamais autorisé une telle stratégie pour répondre aux besoins sexuels du criminel.

La fin des « trous »

À la fin de 2019, Ottawa a officiellement aboli l’isolement préventif dans les établissements correctionnels fédéraux pour créer les unités d’intervention structurée.

Il y a plus de contacts dans ces unités, c'est moins restreint, explique Pierre Tabah. Mais quand on y envoie un détenu, c’est parce qu’il présente un risque tellement grand qu’il n’y a pas d'autres mesures de rechange.

Ces unités servent à la protection du détenu, mais aussi des autres détenus, des employés du pénitencier et de la population en général, ajoute l’avocat.

Pierre Tabah souligne que puisque cette mesure est récente, il est difficile de dire si Eustachio Gallese restera longtemps dans une UIS.

Avec les informations d'Isabelle Richer