La Mecque du curling féminin canadien à Moose Jaw

Le coup d’envoi se fera vendredi soir avec un duel des équipes repêchées entre celles de Jennifer Jones et de Tracy Fleury. La formation qui en sortira victorieuse accédera au tableau principal, où Jennifer Jones pourrait marquer l’histoire en devenant la meilleure capitaine de tous les temps avec un septième championnat au Tournoi des coeurs.

Si la championne en titre, Chelsea Carey, parvient à conserver son trône, elle deviendra la septième capitaine du pays à remporter trois tournois nationaux.

Fonctionnement du tournoi : Les 16 formations sont réparties équitablement en deux groupes

Chaque équipe disputera un minimum de sept matchs, du 15 au 19 février

Ensuite, les quatre meilleures équipes du groupe A affronteront celles du groupe B les 20 et 21 février

Puis, les quatre meilleures formations passent en phase éliminatoire.

La finale aura lieu le dimanche 23 février à 18 heures

L’an prochain, le tournoi aura lieu à Thunder Bay, en Ontario

Force est d’admettre que l’équipe championne de ce tournoi sera récompensée généreusement en vue des prochaines compétitions importantes.

Les championnes représenteront le Canada lors du prochain championnat mondial de curling féminin, qui aura lieu le mois prochain à Prince George, en Colombie-Britannique.

De plus, les reines du Tournoi des coeurs obtiendront leur billet pour le tournoi Roar of the Rings, qui déterminera qui représentera le Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 en curling à quatre.