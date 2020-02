Des dizaines de chambres inutilisées au CHUM et au CUSM

Il y a 10 ans, alors qu’on s’apprêtait à boucler la conception du nouveau CHUM, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) obtenait du ministre de la Santé de l’époque, Yves Bolduc, l’ajout de 70 lits aux 700 déjà prévus dans les plans.

On peut penser que les besoins étaient là.

Or, deux ans après l’ouverture du CHUM, à la fin de 2019, plus de 70 lits sur les 772 existants étaient inutilisés, selon des documents obtenus par Radio-Canada par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Soit que c’est amateur, soit que c’est vraiment cheap , s’indigne Sol Zanetti, député de Québec solidaire et porte-parole en matière de santé et de services sociaux.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et porte-parole de Québec solidaire en matière de santé et de services sociaux. Photo : Radio-Canada

On a payé des milliards pour avoir des lits. Les urgences débordent, notamment à cause d’un manque de lits, et là, on a des lits qui ne sont pas utilisés, qu’on ne finance pas pendant qu’il y a des surplus de 4 milliards de dollars. C’est à n’y rien comprendre. Sol Zanetti, député de Québec solidaire et porte-parole en matière de santé et de services sociaux

Les documents précisent que Québec ne finance pour l'instant que 85 % des 772 lits, comme c'était le cas l'année précédente, d’ailleurs.

Les 695 lits ouverts en moyenne pendant l’année ont enregistré un taux d'occupation autour de 92 %.

Un taux similaire à celui de la première année d'exploitation du nouveau CHUM.

L’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, aujourd’hui député libéral dans l’opposition, se dit étonné que des lits ne soient pas encore utilisés au CHUM.

Je me serais attendu à ce que, des années plus tard, on soit rendu à pleine capacité. On manque de chambres dans la grande région de Montréal, et ces lits-là auraient pu être utilisés pour soulager l’urgence , souligne-t-il.

Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, se dit tout aussi étonné.

Paul Brunet est le président du Conseil pour la protection des malades. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas normal que l'on continue à avoir des lits libres alors que le taux d’occupation des civières et l’attente pour un lit sont aussi élevés. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

22 chambres inutilisées au CUSM

Au site Glen du CUSM, inauguré en 2015, un porte-parole confirme que 478 lits sont disponibles actuellement.

Glen dispose de 500 lits, explique-t-il. À l’ouverture, il y avait 471 lits disponibles, conformément au financement. Depuis, sept lits supplémentaires ont été ouverts suite au financement, soit deux lits en soins palliatifs, début 2018, et cinq lits en soins critiques en 2019-2020 en cours d’ouverture.

Ces chambres libres au CHUM et au CUSM pourraient certainement aider à désengorger les urgences.

Ces dernières semaines, le taux d’occupation des civières dépassait 100 %.

Au Québec, on dispose de moins de lits d’hospitalisation qu’à peu près partout ailleurs. En fait, 50 % moins de lits que dans des pays comparables , affirme François Champagne, professeur titulaire de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

En effet, le Canada fait piètre figure quant au nombre de lits d’hôpital par habitant. Les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiées à l’automne 2019 indiquent que le Canada arrive au 33e rang des 36 pays analysés.

On compte ici 2,5 lits par 1000 habitants, comparativement à la moyenne de 4,6 pour l’OCDE. Le Japon arrive premier avec 13,1 lits.

Pourquoi les chambres libres ne sont-elles pas encore ouvertes? Le manque de personnel est-il en cause? Ni le CHUM ni le cabinet de la ministre de la Santé, Danielle McCann, n’ont voulu commenter.

Pour Gaétan Barrette, qui a été ministre de la Santé et des Services sociaux de 2014 à 2018, seulement deux facteurs peuvent expliquer cela.

Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé dans le gouvernement de Philippe Couillard, est le député de La Pinière. Photo : Radio-Canada

Soit le manque de personnel, soit il y a des groupes médicaux qui ne produisent pas à la hauteur, comme, par exemple, au bloc opératoire , affirme-t-il.

Mais, pour Québec solidaire, le manque de financement est un mauvais prétexte.

Je ne comprends pas qu’on décide de mettre 2,6 milliards de dollars dans le fond des générations et, pendant ce temps-là, des gens dorment dans les corridors des urgences. Ça n’a pas d’allure! , s’indigne Sol Zanetti.

Selon le professeur Champagne, la première raison est certainement financière. Couper les ressources est à peu près le seul mécanisme de contrôle des coûts dont dispose le ministère , souligne-t-il.

Mais il estime que l’argent n’est probablement pas le seul problème.