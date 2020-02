Blocages des trains: en Alberta, des préoccupations, mais peu d’impact économique

Le bureau du ministre albertain des Transports affirme dans une déclaration écrite que le gouvernement se sent néanmoins très préoccupé par ces perturbations qui touchent le système ferroviaire, non seulement pour l’Alberta, mais pour l’ensemble du pays . Il rappelle aussi que l’économie du Canada est très liée au transport par train puisque les principaux approvisionnements industriels et de consommation dépendent du transport ferroviaire de marchandises .

De son côté, l’entreprise pétrolière Cenovus, dont le siège social est à Calgary, affirme qu'elle surveille la situation de près, mais estime que l'impact sur ses activités est pour l'instant limité.