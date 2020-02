Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS offre une formation unique au Québec aux aides de services

Les aides de service dans le réseau de la santé ont pour mandat de soutenir les préposées aux bénéficiaires dans l’exécution de leurs tâches. Ils vont, par exemple, procéder au nettoyage des bains.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a décidé de reconnaître leurs acquis et d’offrir, dans le cadre d'un projet-pilote, une formation de préposé en accéléré. Il s’agit d’une formule inédite au Québec.

Cinq aides de services se sont inscrites à la formation. « Ça n’a pas été long, je me suis rendue compte que j'étais capable de développer des liens et c’est sûr que comme aide de service il y a des limites qu’on n’a pas quand on est préposée », explique Caroline Bossé, l’une des participantes au programme.

Le programme a été conçu pour favoriser l’acquisition de nouveaux acquis et le maintien à l’emploi. Il s’agit d’un programme de 435 heures de formation, au lieu de 870. Les cours théoriques et pratiques sont donnés sur les lieux de travail à raison de 15 heures par semaine et il est possible d’ajuster son horaire de travail en conséquence.

Alternance travail et étude

Des bourses de 7 500 $ sont aussi offertes, mais conditionnellement à un engagement de combler les besoins de l’employeur pendant deux ans. « Monétairement, je ne pouvais pas, mais quand j'ai su qu'ils allaient l'offrir pendant qu'on travaillait et que ce serait deux jours semaine et qu'en plus on avait droit à une bourse, c’est là que je me suis dit que oui, j'y vais », explique une autre participante au programme, Mélanie Gaudreau.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS suit de près l'expérience en cours . « C’est gagnant autant pour les étudiants que pour nous, explique Marilène Lessard du Service de l’enseignement des ressources humaines du CIUSSS de l’Estrie - Chus. Offrir une possibilité pour les aides de services de se développer et offrir des ressources supplémentaires dans des centres qui sont parfois plus à proximité ou en région éloignée. »

Rappelons qu’en janvier dernier, le syndicat qui représente les préposées aux bénéficiaires au Centre d'hébergement de Sutton faisait état d’un manque criant d’effectifs. Cette formation est l’une des mesures mises en place par l’institution pour faire face à la pénurie.

D'après les informations de Guylaine Charette