Autoroute 401 : des citoyens exigent l'installation rapide d'une barrière médiane de béton

La province a déjà dépensé 182 000 $ dans l’entretien des glissières de la sécurité à haute tension sur l’autoroute 401 entre Tilbury et Ridgetown, depuis qu’elle les a installées en 2018. Un groupe de citoyens y voit une raison de plus d’exiger du ministère des Transports qu'il installe rapidement une barrière en béton le long du tronçon, qui est par ailleurs considéré comme étant l’un des plus meurtriers de l’Ontario.