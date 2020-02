Tous les enseignants en grève le 21 février en Ontario

L'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignants de l'élémentaire (FEEO), la Fédération des enseignants des écoles secondaires (FEESO) et l'Association des enseignantes catholiques anglo-ontariens (OECTA) ont profité d'un discours mercredi du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, pour annoncer cet accroissement de leurs moyens de pression.

À moins d'un accord, deux millions d'élèves ontariens seront ainsi privés de cours, le 21 février.

Jusqu'à maintenant, les syndiqués s'étaient contentés de la grève du zèle ou de grèves tournantes.

C'est la première fois depuis 1997 que les quatre syndicats seraient en grève au même moment.

Il est évident pour chacun des quatre syndicats en éducation de l'Ontario et pour nos membres que le gouvernement Ford et le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, se soucient seulement de soutirer des fonds du système d'éducation financé par les deniers publics, et non pas des élèves ou des enseignantes et enseignants.

Rémi Sabourin, président de l'AEFO