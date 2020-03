À l’école de la réalité virtuelle

Apprendre à concevoir des univers de réalité virtuelle en Alberta est maintenant possible. Le Collège de Lethbridge offre depuis septembre un certificat en réalité virtuelle et augmentée, l'un des seuls programmes d'études du genre au pays.

Casque de réalité virtuelle sur la tête, Koan Grierson explore un donjon que lui seul peut voir.

Il doit trouver des indices pour s'échapper d'un château médiéval. La tâche n'est pas trop difficile pour l'étudiant puisqu'il a conçu lui-même ce jeu en réalité virtuelle la session dernière.

J’ai joué à beaucoup de jeux vidéos en grandissant, donc évidemment j’aime beaucoup cette industrie , affirme l’étudiant originaire de Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Il a déménagé à Lethbridge, dans le sud de l’Alberta, pour suivre ce programme d’études collégial. C’est vraiment à l’avant-garde , croit-il.

Koan Grierson est venu de Cranbrook, en Colombie-Britannique, pour venir étudier dans ce programme. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Le Collège de Lethbridge offre depuis septembre un certificat en réalité virtuelle et augmentée, un programme d’un an, suivi d’un stage en entreprise de deux mois. C’est l’un des seuls programmes d’études au pays à offrir une spécialisation dans ce domaine.

Les étudiants apprennent à faire de la modélisation 3D, de la vidéo 360 degrés, du design audiospatial , explique le professeur à l’origine du programme d’études, Mike McCready.

Les étudiants intègrent le tout dans des projets de réalité virtuelle, soit la création d’un univers complètement fictif, ou un projet de réalité augmentée, qui permet d’ajouter des éléments virtuels à un événement réel.

C’est très excitant, mais c’est aussi épuisant. Je ne vais pas mentir , avoue Mike McCready avec un sourire.

Ça me met au défi de rester pertinent. Dans les six derniers mois, il y a au moins quatre nouveaux types d’appareils annoncés ou mis en vente. Ça va tellement vite. Mike McCready, professeur de réalité virtuelle au Collège de Lethbridge

Au-delà des jeux vidéos

La majorité des étudiants du certificat sont des mordus de jeux vidéos, mais ils réalisent après quelques mois que la réalité virtuelle et augmentée peut servir dans bien d’autres industries. Je sais qu’il y a des expériences de réalité virtuelle qui servent lors de thérapies immersives , explique Hannah Eliason, une étudiante du programme. On peut aider les gens à faire face à leurs peurs, comme la peur des hauteurs , dit l’étudiante.

J’aimerais créer des expériences de réalité virtuelle qui font une différence. Hannah Eliason, étudiante au certificat en réalité virtuelle et augmentée

L'étudiante Hannah Eliason est particulièrement intéressée par le potentiel thérapeutique de la réalité virtuelle. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Les possibilités sont très nombreuses : Mike McCready dirige également le laboratoire de réalité virtuelle du Collège de Lethbridge, où il supervise des projets pilotes avec des entreprises de la région.

Des sept ou huit projets que nous avons établis, aucun n’implique du divertissement. C’est de la culture, de la formation, de la santé, de l’agriculture , énumère-t-il.

Le Collège veut aussi modéliser des bâtiments industriels de la ville, pour faciliter le travail des pompiers. Nous voulons créer un modèle 3D du bâtiment à l’échelle, pour que les premiers répondants puissent se familiariser avec le bâtiment et tester différents scénarios, comme une faible visibilité ou un problème électrique , illustre le professeur.

Les étudiants doivent faire bien des essais et erreurs pour créer un univers virtuel réaliste. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Il donne également l’exemple d’un programme de réalité augmentée qui permettra aux visiteurs de Lethbridge de voir des traces de dinosaures fossilisées qui ont été découvertes dans la région près d’une mine, mais qui ne sont pas physiquement accessibles pour des raisons de sécurité.

Ces perspectives nouvelles excitent les étudiants. Les appareils sont encore très chers et moins accessibles au public, mais ils se développent rapidement. J’ai l’impression que l’industrie est sur le point d’exploser , croit Koan Grierson.

Des possibilités d’emplois bien réelles

Les étudiants de cette première cohorte sont certains d’obtenir un emploi à la fin de leur stage en entreprise au printemps. On dirait que nous allons pouvoir continuer à travailler sur les contrats de notre stage, pour terminer le projet , croit Hannah Eliason.

Pour l’instant, la majorité des emplois dans le domaine sont sous forme de contrats, selon Mike McCready. Mais bientôt, nous allons voir un changement de paradigme. Les entreprises vont embaucher des développeurs en réalité virtuelle et augmentée, comme elles embauchent des développeurs web en ce moment , croit-il.

Mike McCready a eu l'idée de créer un programme de réalité virtuelle devant l'intérêt soutenu des étudiants et entreprises de la région. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Il affirme que rien qu’à Calgary, de 5 à 10 postes sont ouverts dans le domaine en ce moment. Les grandes villes ne sont pas les seules à recruter dans ce domaine cependant. Mike McCready affirme que le certificat du Collège et son laboratoire en réalité virtuelle ont fait de Lethbridge un pôle d’emploi en réalité virtuelle. Pompiers, agriculteurs et industriels ont déjà des projets en cours et veulent embaucher les premiers finissants du certificat.

Mike McCready se félicite que lorsque les entreprises réaliseront tout le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée, le collège aura déjà formé les employés dont ils auront besoin.