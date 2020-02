Affaire Matzneff : perquisition à la maison d’édition Gallimard

Cette information dévoilée par le site Médiapart a été confirmée par plusieurs autres sources. La police a rendu une première visite aux éditions Gallimard en janvier pour obtenir les livres de Gabriel Matzneff. Les écrits visés par cette perquisition seraient dans un coffre-fort, selon Médiapart.

Par ailleurs, Gabriel Matzneff sera jugé le 28 septembre 2021 pour apologie de crime à Paris devant une chambre du tribunal correctionnel spécialisée dans les affaires de presse et de liberté d’expression.

Emmanuel Pierrat, l'avocat de Gabriel Matzneff arrive au tribunal à Paris le 12 février 2020. Photo : The Associated Press / Michel Euler

L’écrivain a été cité à comparaître par l’association de prévention de la pédophilie l’Ange Bleu. Cette procédure permet à une victime de convoquer directement le présumé criminel devant le tribunal, sans une enquête préalable. C’est à la victime de collecter les preuves de culpabilité.

L'avocat Mehana Mouhou, qui représente les victimes de Gabriel Matzneff, et Latifa Bennari, une militante du droit des enfants au tribunal à Paris le 12 février 2020. Photo : The Associated Press / Michel Euler

Dans sa citation à comparaître, que l’Agence France-Presse a pu consulter, l’association évoque trois articles parus entre la fin de décembre et le début de janvier dans les hebdomadaires L'Obs et L’Express, ainsi que dans le quotidien Le Parisien, et accuse l’écrivain d’avoir fait l’apologie d’actes pédophiles « et précisément de crime de viol aggravé » en évoquant la relation qu’il a eue avec Vanessa Springora.

Le livre de Vanessa Springora, « Le consentement » Photo : afp via getty images / MARTIN BUREAU

Cette dernière, éditrice, a publié au début de janvier un livre, Le consentement, dans lequel elle met en cause l’écrivain de 83 ans pour ses relations avec des mineurs.

Appel aux potentielles victimes

Un appel à témoins pour retrouver d’autres victimes de Gabriel Matzneff a été lancé mardi.

Par ailleurs, l’écrivain a donné une entrevue au New York Time, publiée mardi. L’homme de 83 ans, qui habite dans le sud de la France, déclare qu’il se sent comme un mort-vivant, un mort marchant, marchant le long du front de mer .