Conflit de travail à la Co-op de Regina : la Saskatchewan nomme un médiateur spécial

Le ministre des Relations de travail et de la Sécurité en milieu de travail, Don Morgan, en a fait l’annonce mercredi matin par voie de communiqué.

[La raffinerie Co-op de Regina et le syndicat Unifor] ont eu l’occasion de négocier un accord et ils ont échoué. Nous nommons un médiateur spécial pour [les] aider à dénouer l’impasse et empêcher des répercussions sur les familles, les communautés et les entreprises de la Saskatchewan , explique Don Morgan.

Vince Ready commencera son travail le 18 février.

Les deux parties auront ainsi 20 jours, avec l’aide du médiateur, pour en venir à une entente. S’ils ne parviennent pas à le faire, il s’agira d’un retour à la case départ.

Nous avons eu du succès avec la nomination d’un médiateur spécial par le passé et nous espérons que les problèmes actuels entre les deux clans pourront être résolus avec l’aide de M.Ready , poursuit Don Morgan.

