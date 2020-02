Les univers de la science-fiction

Sous béton (Nouvelle fenêtre)

Karoline Georges (Gallimard)

« L'enfant vit avec ses deux parents dans une pièce minuscule dans l'Édifice, un immeuble qui contient des milliers d'étages. Dans cet endroit vivent les derniers êtres humains, chaque famille se retrouvant dans une cellule sans fenêtre. Le seul contact avec le monde extérieur, c'est la télévision qui montre les gens agoniser et mourir tout autour de l'Édifice. Il n'est plus question de libre pensée dans cet univers. […] Ce livre est angoissant, froid. Très tôt, on se sent comme cet enfant qui peut à peine bouger, coincé entre ses deux parents dans leur minuscule espace de vie. Comme lui, on a envie de se libérer de cet endroit trop exigu, tout en se méfiant de ce qu'on pourrait découvrir de l'autre côté du béton. »

Marie-Hélène Vaugeois, Librairie Vaugeois (Québec)