Le pédophile Bernard Gaudreault écope de 30 mois de pénitencier

L’ex-chauffeur d’autobus scolaire Bernard Gaudreault devra purger une peine de 30 mois de pénitencier après avoir plaidé coupable à des accusations d’agressions et d’attouchements sexuels .

Ces abus se sont déroulés entre 1997 et 2018 sur six jeunes filles âgées de 8 à 14 ans.

Certaines agressions ont été commises alors que l’homme était bénévole pour les scouts à Saint-Honoré. D’autres se sont produites dans un contexte familial. Dans les deux cas, Bernard Gaudreault a abusé de son autorité et de la confiance de ces enfants pour assouvir ses désirs et ses déviances sexuelles pendant plus de 20 ans.

Le tribunal juge toutefois son risque de récidive comme modéré.

Bernard Gaudreault avait demandé à être incarcéré le 15 janvier dernier, lors des observations sur la peine.

L’ex-chauffeur d’autobus, qui habitait désormais à Montréal, demeurera donc derrière les barreaux. Ses victimes, qui affirment être traumatisées à vie, étaient dans la salle lors du prononcé de la peine.