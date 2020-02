Trois investisseurs québécois veulent relancer l’usine Fortress à Thurso

Selon les informations recueillies, aucun investisseur mondial ne veut se mêler du dossier. Le gouvernement est donc à la recherche d'une solution « québécoise ».

Les trois investisseurs proposeraient une nouvelle vocation pour l'usine, selon le ministre, puisque le prix de la pâte cellulosique est en forte baisse. C’est ce qui avait poussé Fortress à fermer temporairement son usine à l'automne 2019.

L'usine en question fait partie de l'industrie des pâtes et papiers depuis 1958, mais doit maintenant s'adapter aux défis du marché. La pâte de cellulose est maintenant vendue 100 $ de moins que ce qu'elle coûte à produire à Thurso.

Le gouvernement se donne trois mois pour trouver une solution, soit la durée estimée jusqu’à ce que le prêt octroyé par le gouvernement du Québec soit à sec. Des dizaines d’employés travaillent à maintenir des activités minimales à l'usine pour préserver les infrastructures.

En septembre, Québec avait accordé un prêt de 5 millions de dollars à Fortress pour assurer, à court terme, le maintien de ses activités à l’usine de Thurso.

Début octobre, l'usine de Thurso a arrêté ses activités. Le gouvernement provincial a par la suite annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour trouver des solutions.

Le directeur québécois d'Unifor était de passage en Outaouais mardi. Le représentant syndical se dit préoccupé par la fermeture de l'usine , mais affirme que ses membres travaillent très fort de concert avec la cellule de crise qui a été mise sur pied afin de trouver des solutions.

Il faut de façon urgente trouver une solution à ce dossier pour attirer les promoteurs et pour repartir. Chez nous, on appelle ça le poumon de l'Outaouais. Nous avons 5 usines à Mont-Laurier qui en dépendent.

Le syndicat représente près de 300 membres à Thurso. M. Gagné est aussi d'avis qu'il faut un nouvel acheteur puisque le modèle actuel avec Fortress n'est pas vraiment possible .

Selon le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, le moral des travailleurs est bon.

Sans vouloir aller dans le détail par rapport aux offres présentées, il se dit confiant dans l’évolution du dossier.

Je pense qu'il faut être extrêmement positif dans ce dossier-là, étant donné la vision du ministère, la vision du gouvernement et la vision des investisseurs d’ouvrir Fortress le plus rapidement possible.

Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau