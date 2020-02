La force policière d'Edmundston enquête sur des cercles de dons

La force policière d’Edmundston confirme qu’elle mène actuellement une enquête relativement à divers « cercles de dons » dont l'existence a été confirmée et qui prennent de l'ampleur au sein de la communauté.

Le service de police municipale d'Edmundston demande à toute personne détenant de l'information concernant ce genre d’activité frauduleuse qui aurait cours au sein de la communauté de communiquer avec les policiers.

Les cercles de dons sont une pratique illégale au Canada et les gens impliqués sont susceptibles de poursuite criminelle.

L'émission La facture, de Radio-Canada, y consacrait d'ailleurs un segment dans sa dernière émission, le 11 février.

On y expliquait que ces cercles constituent en fait de la fraude pyramidale illégale. Dans ces pyramides, plusieurs victimes recrutées donnent de l’argent aux gens qui figurent au sommet, dans l'espoir d’en recevoir éventuellement à leur tour. Nombreux sont ceux qui y perdent des milliers de dollars.

Ce type de fraude touche souvent des personnes plus vulnérables et qui ignorent les risques de perte monétaire et de poursuites criminelles associées à ces activités.