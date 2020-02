La chroniqueuse Christie Blatchford est morte

L'ancienne chroniqueuse du Globe and Mail, du National Post et du Toronto Sun Christie Blatchford a succombé à un cancer du poumon.

Elle avait 68 ans.

Née au Québec, elle était arrivée à Toronto avec sa famille alors qu'elle fréquentait l'école secondaire.

Elle avait débuté sa carrière journalistique en couvrant les sports pour le Globe and Mail, mais elle est surtout connue pour ses chronique des affaires judiciaires.

Au fil des années, elle a travaillé pour le Toronto Star, le Toronto Sun, le Globe and Mail et le National Post.

Elle avait été sacrée membre du Canadian News Hall of Fame en novembre dernier. Elle avait alors expliqué qu'elle était attirée par les histoires criminelles, parce qu'il s'agissait souvent d'histoires « de vie ou de mort alors c'est très important ».

En 2008, elle avait été lauréate d'un Prix littéraire du Gouverneur général pour son livre « Fifteen Days : Stories of Bravery, Friendship, Life and Death from Inside the New Canadian Army ».

Ses chroniques ont parfois soulevé la controverse. En 2013, la mère de Rehtaeh Parsons, une adolescente de la Nouvelle-Écosse qui s'était suicidée après avoir été victime d'une agression sexuelle et de cyberintimidation, avait qualifié une chronique de Christie Blatchord sur sa fille de « dégradante ».

La chroniqueuse a toujours défendu la liberté d'expression. La liberté de la presse, la liberté de couvrir des sujets sans crainte, sans crainte d'offenser vos lecteurs est plus importante que jamais , avait-elle affirmé l'an dernier.

Réactions

Le maire de Toronto, John Tory, décrit Christie Blatchford comme une « géante » du journalisme canadien.

Il souligne qu'elle a été une pionnière pour les femmes dans cette profession, que ce soit dans sa couverture des sports ou des affaires judiciaires.

Christie était une journaliste intraitable, mais équilibrée. [...] Elle était courageuse et n'avait pas peur de dire les choses comme elle les voyait. John Tory, maire de Toronto