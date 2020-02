Un quart des élèves de l'école publique à Edmonton doivent apprendre l'anglais

Ce chiffre a augmenté de 18 % en cinq ans, alors que la stratégie d’alphabétisation du district est en place depuis 2018 et doit se poursuivre jusqu’en 2022.

Le rapport met en lumière l’importance de l’alphabétisation qui, selon Éducation Alberta , n’est pas seulement l'habileté à lire, mais également la capacité, la confiance et la volonté de s’engager dans la pratique de la langue .

Pour Trisha Estabrooks, présidente du conseil des écoles publiques d’Edmonton, cette augmentation du nombre d’élèves qui apprennent l’anglais est un signe que ce système attire des familles de tous horizons. Pour moi, cela montre que les familles s’installent dans notre ville et continuent à accorder leur confiance dans les écoles publiques , affirme-t-elle.

Nancy Petersen, directrice générale du programme stratégique de soutien du district, à aidé à mettre sur pied le rapport sur l'alphabétisation. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

Elle trouve aussi que cette diversité à un effet positif sur les élèves et le personnel enseignant. Selon elle, rien qu’à l’école Norwood, elle peut entendre près de 30 langues différentes. Nos classes sont des espaces dynamiques et accueillir ces apprenants et leur culture, c’est très excitant , s'enthousiasme-t-elle.

Le district est d’ailleurs en train d’abandonner progressivement l’expression l’anglais comme seconde langue , puisque les élèves connaissent souvent déjà plus d’une langue en arrivant à l’école.

Des équipes formées pour évaluer les élèves

Les enseignants, peu importe le niveau dans lequel ils enseignent et les écoles du district, évaluent l’alphabétisation. Cela leur permet d’intervenir dès qu'ils sentent qu’il y a un élève avec des difficultés selon Nancy Petersen, la directrice générale du programme stratégique de soutien du district.

Pour les apprenants de l’anglais, les difficultés peuvent arriver plus tard dans leur éducation. S’ils sont nouveaux arrivants au Canada, alors ils ne sont peut-être pas encore familiarisés avec l’anglais , soutient Mme Petersen.

Les méthodes d’intervention varient en fonction des niveaux dans lesquels se trouvent les élèves. Le rattrapage en lecture se fait généralement pour les plus jeunes. Pendant l’année scolaire 2018-2019, 62 élèves étaient inscrits au programme et à la fin de l’année, 71 % des premières années étaient capables de lire et écrire comme leurs camarades du même niveau.

Dans la dernière année scolaire, plus de 1000 élèves de la première à la neuvième année ont pu bénéficier de tels programmes d’alphabétisation.

Avec les informations de Tricia Kindleman