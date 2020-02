La voie ferrée bloquée pour une troisième journée à Listuguj

Le barrage ferroviaire se poursuit mercredi matin à Listuguj. Entre six et neuf personnes ont passé la nuit de mardi au campement installé par des Micmacs de la communauté près de l’usine GDS .

La manifestation, qui a commencé lundi matin, se veut en solidarité aux chefs héréditaires Wet’suwet’en, qui s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink.

Le chantier de l’entreprise Coastal GasLink est situé sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en, au nord de la Colombie-Britannique.

Les manifestants se disent prêts à rester sur la voie ferrée aussi longtemps que le conflit avec les chefs héréditaires Wet'suwet'en et les autres communautés autochtones qui manifestent soit réglé.

Ils menacent même de bloquer le pont J. C. Van Horne, qui relie Campbellton et Pointe-à-la-Croix, si les demandes des chefs héréditaires Wet'suwet'en continuent d'être ignorées.

Je fais ça pour mes enfants, leurs enfants à eux et les enfants des autres. Peu importe ce qui se passe, ça va affecter tout le Canada au complet: les animaux, la forêt, l'eau... À cause de ça, on ne veut pas prendre de chances, surtout pour gagner juste quelques dollars de plus , soutient Austin Caplin, un manifestant de 24 ans.

La Sûreté du Québec n’a pas l’intention d’intervenir pour le moment, indique son porte-parole Claude Doiron.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie n’a pas demandé d’injonction pour libérer la voie, contrairement au Canadien National, et ce, même si une trentaine de wagons est bloquée entre New Richmond et Nouvelle.

Le président de la Société du chemin de fer en Gaspésie, Éric Dubé, déplore l'inaction des gouvernements fédéral et provincial devant les blocages et manifestations qui ont pris place dans plusieurs villes du Canada.

Plus de détails à venir.