La reconstruction du Vittoria Trattoria prend forme

Dix mois après qu'un incendie ait lourdement endommagé un restaurant et d'autres magasins au cœur du quartier patrimonial du marché By à Ottawa, la population a un premier aperçu des bâtiments proposés pour prendre leur place.

Mardi, le sous-comité du patrimoine de construction d'Ottawa a discuté des plans architecturaux soumis par les propriétaires de Vittoria Trattoria aux 35 et 37, rue William.

Selon un rapport de la ville, les deux propriétés de la rue William «évoqueront toujours le caractère des devantures traditionnelles» du quartier patrimonial du marché By. Photo : KWC Architects

Un incendie a détruit les deux propriétés en avril 2019 alors que le restaurant était en réparation de toiture.

Ce fut une montagne russe d'émotions. Domenic Santaguida, copropriétaire de Vittoria Trattoria

Domenic Santaguida espèrait rouvrir Vittoria Trattoria d'ici son 50e anniversaire en mai prochain. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La rue William, bordée d'immeubles commerciaux à toit plat de deux étages, est une rue commerciale très fréquentée depuis le milieu du 19e siècle.

Le personnel de la Ville travaille avec les propriétaires depuis l'incendie pour consolider les façades et faire des plans pour les reconstruire, d'une manière qui « évoquera toujours le caractère des devantures traditionnelles » du quartier patrimonial.

Les propriétaires de Vittoria Trattoria veulent construire un ajout de quatre étages d'appartements résidentiels derrière le restaurant, au 62, rue York.

Les propriétaires veulent construire un ajout de quatre étages d'appartements résidentiels derrière le restaurant du marché By. Photo : Ville d'Ottawa

Le sous-comité a approuvé mardi leurs demandes et permis patrimoniaux, et les a envoyés au comité d'urbanisme et au conseil municipal pour approbation plus tard ce mois-ci.

Nous sommes ravis. C'est une étape de franchie sur une vingtaine avant que nous puissions faire la première pelletée de terre , a déclaré M.Santaguida.

Il a déclaré que son objectif principal était de rouvrir le restaurant, mais qu'il ne verrait pas cela se produire avant le printemps 2021.

Avec les informations de Kate Porter