Le service de police d’Edmonton tente une nouvelle approche pour faire baisser son taux de criminalité. Il s'agit d'un accélérateur de solutions communautaires : essentiellement un grand projet d’analyses de données visant à mieux comprendre les facteurs sous-jacents à la criminalité et développer de meilleures techniques d’intervention.

Il s’agit essentiellement d’une grande plateforme de recherche qui colligera des données provenant des forces de l’ordre, mais aussi d’autres sources gouvernementales, comme le ministère de la Santé et les services d’aide à l’enfance. L'effort se veut une pépinière de projets se basant sur l’intelligence artificielle et l’analyse de données pour mieux comprendre les problèmes sociaux qui ont un impact sur la sécurité publique, tels que la pauvreté et la dépendance.

Le but est de développer de meilleures techniques d’intervention et de prévention de la criminalité, explique le chef de la police d'Edmonton Dale McFee.

Il rappelle que « les statistiques sur la santé mentale, la dépendance, les traumatismes et la violence domestique sont effarantes » à Edmonton. C’est d’ailleurs toujours une des villes avec le taux de criminalité le plus élevé au pays.

« On ne peut pas continuer à faire la même chose et s’attendre à un résultat différent », dit le chef de police.

L’accélérateur de solution n’est pas financé par le gouvernement, mais par la Fondation du service de police d’Edmonton ainsi que l’Université de l’Alberta et quelques partenaires privés, dont Telus et ATB Financial.

Le président de la Fondation, Ashif Mawji, assure que tous les projets de recherche se feront dans le plus grand respect de la vie privée des citoyens. Les données pourront être traitées de façon anonyme. D'ailleurs, 95 % d’entre elles sont déjà dans le domaine public et la commissaire à la vie privée de l’Alberta aura son mot à dire pour l’accès aux 5 % restant. Selon lui, le projet est le premier en son genre en Amérique du Nord, et possiblement au monde.

Peut-être que ça va marcher, peut-être que non, on ne sait pas, mais l’innovation passe par l’expérimentation. Ashif Mawji, président, Fondation du service de police d'Edmonton

Il espère que le projet inspirera d’autres villes à faire appel à des approches plus holistiques pour s’attaquer à la criminalité.